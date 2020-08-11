無綫小花鍾晴大曬性感行山look　偕友人行西貢白臘灣海邊打卡

靠主持旅遊節目《3日2夜》走紅的無綫小花鍾晴向來喜歡上山下海，她昨日在社交網站分享照片，見到她這天沒有出海，而是跟朋友到西貢的白臘灣行山。

鍾晴昨日在Instagram分享攝於西貢白臘灣的行山相，見到她穿上運動品牌的藍色露腰上衣，配上綠色leggings，站在石上。在另一張相，鍾晴就脫去上衣，露出運動內衣，倚在石旁，十分性感。她還有與友人一起坐在崖邊合照。

鍾晴到白臘灣行山相：

鍾晴在Instagram留言：「Hiking day（行山日）。」網民普遍好評，大讚鍾晴的行山裝扮很美，但亦有人提醒她記得在戶外戴口罩。白臘灣位於西貢糧船灣，灣後有白臘村，附近有小破邊、木棉洞、白臘仔等地。

鍾晴間中都會在網上分享行山照，例如在3月的時候，她曾到港島的孖崗山行山，而在2月的時候，她就行了龍蝦灣郊遊徑。去年底，鍾晴就行了港島的小馬山。

鍾晴還行過很多地方：

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相比行山，鍾晴更喜歡下海，她近年迷上玩Wakesurf（無繩滑水），常常在網上分享她的滑水短片，還有玩水時的水著照。

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很多女藝人喜歡行山郊遊，例如曾淑雅Jumbo Tsang：

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陳婉衡行山打卡靚相：

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