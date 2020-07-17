山系女神曾淑雅Jumbo Tsang的行山地圖　齊睇12條靚景打卡路線

「山系女神」曾淑雅（Jumbo Tsang）不時會在Instagram分享行山照片及路線，究竟過去一年曾淑雅行過哪些香港山頭野嶺？以下列出12條曾淑雅行過的行山打卡靚景路線，大家不妨參考！

1.蠄蟝石頂

西灣亭 > 吹筒坳 > 蠄蟝石頂 > 吹筒坳 > 大浪西灣 > 吹筒坳 > 西灣亭

路程：約8公里

需時：4小時

曾淑雅在4月30日去行，當時天氣已經很熱，她形容：「天氣熱了！上山倍感辛苦！是爆汗的一天！」不過，上到蠄蟝石頂的風景非常漂亮，她這樣寫：「天色超好風景超級美！是湖藍色的水！」

「其實1小時就能到石頂！影相拍片休息也停留了1小時，之後走回頭路先到西灣，來沙灘走走！這邊有商店，可以補補給，飲枝冰涼飲品加雪條，最後回到西灣亭！」

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2. 飛鵝山

沙田坳邨 > 沙田坳 > 飛鵝山觀景台 > 象山 > 飛鵝山 > 飛鵝山道

路程：約10公里

需時：5小時

曾淑雅帶了媽媽行這條路線上飛鵝山，她以「先甜後苦」來形容，「這次選的飛鵝山路徑，一半石屎路，一半山路，後半段比較辛苦！」的確，由慈雲山到觀景台的路全是馬路，但之後要上東山、象山及飛鵝山，山路就較崎嶇。

「沿路都可以望到九龍半島嘅景色，風景怡人！而全程須用約5小時！難度不高只是比較長途，所以記得帶備多點水，少許補充食物上山啊！」

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3. 犀牛石

黃麻角道 > 斜炮頂 > 犀牛石（沿路折返）

路程：約1.5公里

需時：2小時

曾淑雅介紹這是一條簡短的行山路線，2小時已經夠來回，她對沿路風景高度評價：「有山有樹有草有海有石！風景100分，還有和犀牛有99%相似的犀牛石！」

不過，她強調這條路不易行，要小心浮沙碎石，「走到山上！跟住絲帶行就沒有錯了！要留意的是，有部分路都非常多沙泥碎石，係超級之跣！真的要好小心行！」曾淑雅提醒，爬上犀牛石上拍照有點危險，「有人會爬到犀牛石角上拍照感覺是真的有點危險，我們還是在旁拍拍照留念好了。」

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4. 馬鞍山

馬鞍山燒烤場 > 吊手岩 > 牛押山 > 馬鞍山 > 昂平 > 大水井

路程：約8公里

需時：5小時

在曾淑雅近大半年的行山路線之中，這條算是數一數二困難，體能與技巧缺一不可。她這樣寫：「要上好幾個山頭！還有最高點馬鞍山山頂也有700米那麼高，所需要的體能真的不少！」

對於路況，她特別提到吊手岩的艱險，「還有好幾個路段都非常斜！尤其去到吊手岩！需要手腳並用爬上去，如果再去的話一定會著齊裝備，行山鞋及爬山手套真的必備了。雖然難行但風景真的超級靚，也算是因錯得福！」她認為這條路很有挑戰性，令她覺得要認真買裝備，還感受到行山鞋的重要性。

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跟人行山，出發前不要只問「難度幾多粒星」，要識問這8條問題：

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5. 玉桂山

利東邨 > 玉桂山 > 鴨脷排 >（綑邊）利南道

路程：約4公里

需時：3.5小時

玉桂山的路線不長，但曾淑雅認為難度幾高，她形容：「山不高，但就非常之陡峭，上山落山都手腳並用。因為真係好斜！落山更有難度，要超級小心翼翼！」

行到鴨脷排的燈塔後，她沒有原路折返上玉桂山，而是綑邊離開，「沿路都會有由人釘在石上的麻繩或踏板，不過這邊也有一定的危險性，所以還是有個比較熟悉這方面的朋友，同行會較安全喔！」

6. 良田坳

良景邨 > 良田坳（原路折返）

路程：約5公里

需時：2小時

曾淑雅表示這條路線難度不高，大部分是石屎路，以大斜路為主，但都有部分碎石路。她上山的速度很快，表示不用一小時，就由良景邨上到打卡熱點的峽谷位置。

她補充，經過峽谷後，可以落到觀看日落的熱點下白泥，但她這次旅程時間不夠充裕，所以在「香港大峽谷」就回頭，折返良景邨。

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7. 千島湖

掃管笏 > 麥理浩徑第10段 > 千島湖清景台 > 大棠

路程：約9公里

需時：3小時

這條路是郊遊路線的難度，所以曾淑雅也帶了媽媽上山，到訪近年大熱的景點大欖涌水塘的千島湖清景台。她這樣介紹：「首先由大欖涌水塘行經麥理浩徑10段上山，路段大部分是石屎路和斜路為主，非常容易行！1小時多就能走到山徑，看到木板上梯級即可到千島湖清景台。」

她繼續寫：「影好相片就沿路折返，跟著指示牌走向大棠方向！會經過楓香林！剛好是紅葉季節，當然要進去看看啦！雖然未到最紅的顏色！但已經好靚了，欣賞完就可以翻回大棠方向離開囉！」

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8. 大刀屻

嘉道理農場 > 大刀屻 > 北大刀屻 > 蝴蝶山徑 > 粉嶺

路程：約9公里

需時：5小時

由起點出發，曾淑雅花了個多小時到達大刀屻的山頂，她表示到頂後風景開揚，「風景都好清晰，大埔元朗都睇得清清楚楚。」但她提醒，這條路欠缺樹蔭，「之後沿路就是在山脊中不段上落，而且大部分時間都沒遮蔭位置，曬住熱住行，是有點吃力的。」最後，她跟住指示牌往粉嶺火車站下山。

曾淑雅認為這條行山路線不容易，她寫：「用了5小時完成整個路程！全程有數不盡的梯級，部分位置多沙石上落也要多留神喔！」

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9. 釣魚翁

五塊田 > 上洋山 > 下洋山 > 廟仔墩 > 釣魚翁 > 清水灣道

路程：約4公里

需時：2.5小時

據曾淑雅所拍的行山影片，她們花了個半小時，就從五塊田登上西貢三尖之一的釣魚翁。她特別提到，落釣魚翁的山路崎嶇，要手腳並用，她都要收起電話，無法拍攝。

她落完一段後說：「極危險，好危險，就算前面有3條路給你選擇，全部都很濕很滑。」她提議大家行山要小心天氣，因為她拍片當日天氣一般，一直多雲大霧，所以路面濕滑，「泥一濕，路就很難行。」她建議女孩子穿長袖衫褲來行，因為兩邊樹木的枝葉很易刮傷皮膚。

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10. 黃牛山

花心坑 > 黃牛石城 > 石芽背 > 花心坑

路程：約5公里

需時：4小時

曾淑雅在3月上到近期其中一個熱門郊野景點「石天窗」，她表示這條路線是一次「體力之行」，要行樓梯，又要慢慢爬。她寫：「只要夠腳力難度也不算高喔！」

她提醒打算去打卡的人，近石天窗的路很滑及難行，「除了走上山頂外，我們主要就是來尋找『石天窗』啦，落去找石天窗的路上是有點斜和跣！請多多小心喔！」她補充，早上11時後人流已經很多，「想拍照還是早點出發吧！」

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11. 獅子山

大圍 > 紅梅谷 > 望夫石 > 回歸亭 > 獅子頭 > 獅子山 > 回歸亭 > 天馬苑

路程：約7公里

需時：3小時

曾淑雅去年拍過一段行山影片，由大圍經紅梅谷上獅子山，之後往黃大仙方向落山。上到獅子山上，她表示有「大地在腳下的感覺」。

她覺得獅子山的難度不大，她說：「之前體能已經練得很好，這次行得可以，不是太難。」但她指出，近山頂的一段路較崎嶇，需要多加注意，「上山頂的路較麻煩，很多路都可能需要手腳並用。」

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12. 梧桐寨瀑布

林錦公路 > 萬德苑 > 井底瀑 > 中瀑 > 主瀑 > 散髮瀑 > 萬德苑 >林錦公路

路程：約8公里

需時：4小時

曾淑雅在7月中分享了她行梧桐寨瀑布的照片，她留言表示：「夏日熱辣辣！親親大自然！有山有水之梧桐寨瀑布！」梧桐寨是香港最聞名的郊遊景點，分別有井底瀑、中瀑、主瀑及散髮瀑，其中主瀑是香港最高的瀑布。

雖然是行瀑布，但不用行澗的，郊遊人士可以沿行山徑而上，行完散髮瀑後，可以在路口選擇再上四方山，或者選另一條路回到萬德苑落山。雖然這條路與瀑與行，又多樹蔭，但攀升多，都需要不少體能的！

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