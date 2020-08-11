【游泳】抗癌戰士池江璃花子月底復出　同隊男泳手染疫目前停練

去年底戰勝血癌的日本天才女泳手池江璃花子，將會參加本月29日舉行的東京都游泳大賽，以爭取10月日本大學生錦標賽的資格，意味這名亞運6金得主自患病後相隔1年零7個月重返賽場。 與她同為日本游泳界強豪的日本大學游泳部一名男泳手，本月初證實感染新冠肺炎，她因與該泳手不同組訓練而沒有密切接觸，據悉正留家等待泳會最新安排。

據日媒報道，20歲的池江璃花子將會出戰由東京游泳協會舉辦的東京都內賽50米自由泳賽事。

池江去年2月患病後住院，直到12月出院後，今年3月重啟泳池訓練。較從前比賽日子明顯消瘦不少的她，患病後放眼下屆巴黎奧運，「說到底目標是2024年奧運，需切實打好基礎。」

現年20歲的池江，是女子100自、200自亞洲紀錄保持者。（GettyImages）

復出首賽出戰50自 爭日本大學生錦標賽資格

以今年10月日本大學生錦標賽資格為復出目標的池江，因比賽規模較去年縮小，個人項目泳手資格憑去年4月後的50米長池時間前32名取得。池江患病期間未能參加任何賽事，故此她在錦標賽前，需出戰東京都大賽並爭取游入前32名。

這名50米自由泳、100米自由泳、200米自由泳、50米蝶泳和100米蝶泳的日本紀錄保持者，曾在2018年日本選手權游泳競技大會以24.21秒刷新日本女子50米自由泳紀錄，相信大眾泳迷也期待她抗癌後努力訓練的成果。

+ 5 + 4 + 3

同隊男泳手染疫 不同組練目前無異樣

這會是池江患病後相隔1年零7個月重返「戰場」，原本她將出戰27日舉行的「日本大學．中央大學對抗游泳大賽」作復歸熱身戰，然而日大游泳部一男泳手在8月1日證實不幸染疫，經兩校商討後決定取消賽事。

同一大學泳隊的池江，據指只參與小組訓練，亦與該男泳手分屬不同組別和時間練習。她最後一天在日大練習是7月30日，目前身體沒有異樣，現在留家等待安排，泳隊亦停止訓練，校內與游泳池、宿舍也已徹底消毒。