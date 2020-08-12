泳客無視「封灘令」遇溺亡　工會籲勿在救生員當值前到泳灘

新冠肺炎疫情持續下，康文署早前已宣布全港轄下泳灘暫停開放，救生服務也暫停。 今晨約8時許，一名年約60多歲男子在清水灣第二泳灘游泳時疑遇溺，其他泳客發現後報警，送院搶救後不治。

港九拯溺員工會在Facebook專頁指，一名無視康文署「封灘令」的老翁在清水灣第二泳灘暢泳時疑遇溺，由於事件在非救生員正常當值時段時發生，救生員提早回到泳灘準備工作時，收到市民求助，稱岸邊有疑似遇溺人士，聞訊即前往拯救。

該救生員在近岸處發現溺者，惟事主當時已陷入昏迷 ，救生員即施行心外壓、AED等急救措施，直至消防員到場接手，送院前仍然昏迷。救護員將老翁送往將軍澳醫院，終搶救無效證實不治，警方正調查意外原因。

一名年約60多歲男子在第二泳灘泳早水時疑遇溺，由其他泳客發現報警。（由市民提供）

工會：出事都是救生員當值前發生



康文署早前已宣佈轄下所有刊憲泳灘，因疫情由7月14日起暫停開放，泳灘的沖身設施、更衣室和洗手間關閉，救生服務也暫停。然而，「封灘」初期仍有不少市民無視禁令硬闖泳灘、甚至不惜破壞圍欄或膠帶等入灘，更有人為使用洗手間不惜「破門」。

工會指出，到泳灘「游早水」的泳客習慣在未有救生員服務時落水，至救生員上班後就不再游泳，因此每次「出事」，都是救生員當值之前發生。港九拯溺員工會再次作出呼籲：「遇溺只是幾分鐘之間的事情，如沒有救生服務期間出事，被發現時往往已經為時已晚」，勸戒市民切勿到已關閉泳灘，免生危險。

救生員在近岸處發現溺者，惟事主當時已陷入昏迷。（由市民提供）

康文署全面封灘（按圖放大）：