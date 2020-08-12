新冠肺炎｜鳥栖教練確診緊急取消賽事　法欖冠軍球隊25人染疫

不少國外比賽陸續重啟，日職（J League）在上月4日重開後，已第3次因職球員染疫而取消比賽。鳥栖砂岩主帥金明輝於昨日（11日）確診新冠肺炎，日職宣布原定今晚7時上演的賽事緊急取消。 與此同時，法國《隊報》報道，法國欖球聯賽Top14勁旅法蘭西體育場隊（Stade Francais）一共有25人感染新冠肺炎，球隊發表聲明證實隊中有多人感染新冠肺炎病毒，惟沒有公布人數。

39歲的鳥栖砂岩主帥金明輝昨日確診後，全隊職球員共89人需接受檢測並自我隔離，據日媒報道，球隊9名職球員受到感染，也有報道指與他接觸過的數名職球員檢驗「呈陽性」或「陽性的可能性很高」，暫時沒有球隊官方感染數字。

金明輝在4日前感到不適，到醫院檢測後證實感染，現於醫院接受治療，3名家人檢測則呈陰性。（J League）

金教練在8日開始感到不適，翌日出現發燒症狀，雖一度退燒到36.4度，但因疲倦感到佐賀縣內醫院作檢查，病毒測試呈陽性反應確診。

日職今午（12日）宣布同日晚上的日聯盃賽事取消，是自賽事重啟後，繼7月26日廣島對名古屋鯨魚的J1賽事、以及8月2日大宮對福岡的J2賽事後，第3場因疫症再被逼取消的比賽。

日職於上月重開，球員賽前合照需保持社交距離。（鳥栖Facebook）

法職欖14次冠軍球隊 訓練營後25人染疫

此外，法國欖球聯賽Top14將在9月首周開季，法蘭西體育場隊原定於9月4日揭幕戰中迎戰波爾多貝格勒隊（Bordeaux Begles），據悉，球隊完成在尼斯的季前訓練營後感染病毒。

該球會在聲明中表示，全隊上下於本月10日進行了全面檢測，雖然此前已採取了一些防疫措施，但是從檢測結果來看，球隊目前的情況「已經惡化」。為了確保不再增加風險，球隊不得不暫停一切訓練，所有球員、教職員均要單獨隔離到至少17日，以等待下一次檢測。聲明中並沒有透露具體感染人數，但據《隊報》指出一共有25人在這次病毒檢測中呈陽性。

有指球隊在尼斯完成季前訓練營後感染病毒。（GettyImages）

法蘭西體育場隊曾奪得14次「Top14」聯賽冠軍，2016/2017球季勇奪歐洲挑戰盃，去季在法國政府取消一切本地比賽下，法蘭西最終以聯賽第14名完成。自疫情爆發以來，在法國職業體育會中如此多人數感染屬首次，令新賽季的「Top14」聯賽蒙上了一層陰影。

法國的疫情與許多歐洲國家一樣嚴峻，目前新冠確診病例已超過20萬，死亡人數超過3萬，新一季聯賽能否順利開季成疑。

法蘭西曾14次勇奪聯賽冠軍。（GettyImages）

球會在7月時舉辦過活動，不少人都沒有戴上口罩。（球會Instgram截圖）

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