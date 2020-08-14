【體育熱話】中國拳王10秒111拳震驚外媒　日美網民反應兩極

去年奪得WBA羽量級金腰帶的中國職業拳王徐燦，上周訓練時拍了一段挑戰影片，以10秒打出111拳極速在外國走紅，被外媒稱為「世界最快拳手」。

外號「怪物」的徐燦在2013年轉為職業拳手，去年打敗美國拳手曼尼羅伯斯三世（Manny Robles III）成功衛冕WBA羽量級金腰帶，當時他在12個回合中，總出拳數達1562次、命中402拳，獲一致判定勝利，一戰成名，賽後他曾高呼「我的力量來自中國」。

現年26歲的徐燦曾一年內贏得兩次衛冕戰。（GettyImages）

10·70秒111拳 View數多過贏金腰帶

然而，除了在擂台上揚名，他在場外亦成功製造話題，他所屬的經紀公司，日前找來了一個不銹鋼大鍋蓋，讓他用連續快拳擊打，看看10秒內可出多少拳。結果，徐燦用了10.70秒擊出111拳，這段影片立刻在網上瘋傳，瀏覽量更打破了他在「抖音」個人播放量的最高紀錄，比他贏得金腰帶的「置頂影片」高出近5倍。

日本網民：這簡直是北斗神拳

日媒《THE ANSWER》與西班牙《馬卡報》等也爭相報道，《ESPN》亦在「Ringside」分享了他的10秒挑戰畫面，得到了400多次的留言和轉發，2.5萬個「Like」。球迷反應各異，有日本人留言「這簡直是北斗神拳」，也有美國拳迷留言表示「這拳是K.O.不到人的」。

日媒《THE ANSWER》也有報道徐燦。（截圖）

在全球體育賽事停擺下，26歲的徐燦未能出戰原於5月上演、與Josh Warrington爭霸的IBF世界拳王戰；疫情同時大大打亂了他的訓練部署，早前大陸疫情嚴重時，北京拳館需關閉，他需隨隊到泰國集訓，隔離期間困在酒店房間的時間，他說自己沒有閒着：「跳繩不需要多大地方，我一口氣跳一個小時；掌上壓，一天也做500次；仰臥起坐，一天1000。」雖然IBF拳王之戰仍舉行無期，但他已開始嚴格管理體重和訓練。

12個回合出拳1562次：

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