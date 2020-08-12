拳擊｜泰臣與Roy Jones Jr表演賽延期至11月　大會追加新參賽陣容

宣傳攻勢愈來愈激烈的泰臣對Roy Jones Jr.表演賽早前突然宣布延期。對於這個決定，出賽拳手兼主辦單位負責人之一的泰臣就表示這次延期可以讓更多人有機會觀賞到這場賽事，並讓大會能夠有更好的出賽陣容。

泰臣和Roy Jones Jr.這兩位拳壇傳奇的《Legends Only League》對賽原定於9月12日舉行，而大會宣傳亦已經進行得如火如荼。不過消息指因為主辦單位需要多一點的時間去與更多的國際電視台達成合作協議，並完善現有付費電視合同上的細節，因而決定把整個大會推遲至11月28日的感恩節周末進行。

原來的官方海報，可惜出爐不久就要改期。圖片來源：泰臣Facebook

對於今次的延期，泰臣和負責策劃這個大會的網上平台Triller都認為這個決定能讓更多觀眾在假期周末收看賽事。

將日期更改為11月28日將使更多的人有機會去觀看這場拳擊歷史上最重大的回歸賽。雖然會帶來短暫的不便，但Roy Jones Jr.最好把握時間好好準備，我一定會全力以赴。 泰臣

因為有太多人對這場比賽感興趣，假期周末將使這場歷史性的比賽成為更大的觀賞活動。今次向全世界播放的按次付費現場直播將會是Triller製作的首場"Triller Battles"系列賽。 賽事主辦方Triller

除了新的大會日期外，Triller還宣布了新追加的參賽陣容，包括Floyd Mayweather Jr.旗下的前世界冠軍Badou Jack (22勝3負3和)對上Blake McKernan(13勝0敗)，以及新星Vidal Riley對上前UFC選手Rashad Coulter。除了這兩場副賽外，大會之前已經宣布的賽事還有Jake Paul迎戰前NBA球星Nate Robinson。

泰臣與Roy Jones Jr.的表演賽將會是泰臣創辦的《Legends Only League》系列賽中的首場賽事。比賽將會由知名的組織監察並評分，而獲勝一方將會獲得特別為此場比賽而設的腰帶。

雖然泰臣和Roy Jones Jr.都很認真為今次的賽事備戰，不過批准這場賽事的加利福尼亞州體育委員會的Andy Foster就多次表示這只是一場表演賽，並向這兩位拳壇傳奇強調不要認真打算傷害對方。

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