【桌球世界賽】奧蘇利雲反勝晉級第7度躋決賽　沙比批火箭欠尊重

世界桌球錦標賽4強，由「火箭」奧蘇利雲硬撼沙比爭奪決賽資格，戰畢兩節以兩局落後的奧蘇利雲，「火箭」在落敗邊緣連取3局反勝沙比，第7度躋身世界賽決賽，而飲恨出局的沙比賽後批評奧蘇利雲不尊重對手及賽事。

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）分別擊敗丁俊暉及馬克威廉斯後，躋身世界桌球錦標賽4強與沙比（Mark Selby）碰頭，二人過往曾經交手29次，「火箭」往績稍為佔優，贏得其中18次。打法極具侵略性的奧蘇，與控球能力甚高的沙比交手，被稱為「矛盾之戰」。

奧蘇早上訓練重拾手感 落後5局下反勝威廉斯闖4強

戰畢首兩節，沙比以13：11領先奧蘇利雲，「火箭」第三節開段連取兩局追成平手，沙比一度領先16：14，距離晉級只差一步。

瀕臨出局邊緣的奧蘇，表現未有受影響更愈戰愈勇，隨即打出一棒138度先救一局，奧蘇在關鍵時刻無手軟，長距離進攻得手追成16：16平手，「火箭」在決勝局再度把握長枱機會，結果以細分81：34拿下決勝局，末段連取3局反勝沙比，第7度晉身世界賽決賽，將與威爾遜（Kyren Wilson）爭奪第6度封王。

奧蘇利雲反勝沙比晉級，第7次打入世界桌球錦標賽決賽。（World Snooker Tour Twitter截圖）

一度相當接近決賽的沙比，賽後表示最後3局基本上找不到機會，惟該名英國球手對「火箭」的態度甚為不滿，「當我在『Set Snooker』防守時，他（奧蘇利雲）往往大力出手，在職業球手而言相當罕見，感覺他沒有嘗試採取其他方法，就像胡亂出手一樣，令人感覺很不尊重。」

除此以外，沙比同時抱怨「火箭」在比賽期間，在他出手有意「出術」，沙比準備出手之際，奧蘇利雲在他的視線範圍內突然站起來，似乎有意影響沙比的出手。

沙比對於奧蘇利雲的態度甚為不滿。（World Snooker Tour Twitter截圖）

對於沙比的批評，奧蘇利雲卻未有太大反應，強調這樣做對沙比亦有好處，「當我被對手『Set Snooker』時，以大力出手撞散球堆的做法較爽快，即使我救波失敗他也有好處，若然等待球證將白波放回原點，並再一次救波，這個做法太過費時。」

奧蘇利雲表示3日的表現一般，一直尋找手感，賽事中曾更改20次握杆姿勢。「火箭」表示自己不知道如何在關鍵時刻連贏3局，「沙比今仗的戰術運用得宜，一度使我陷入掙扎，我只是一直保持爭勝心，我也不知道如何在末段連取3局，或許是因為出局邊緣給予我的額外推動力。」

奧蘇利雲在劣勢下沉着應戰，末段連取3局反勝。（World Snooker Tour Twitter截圖）

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