【西乙】武磊有情有義效忠愛斯賓奴　減薪續約至2024年

愛斯賓奴來季降落西乙，隊中的中國前鋒武磊去向一度成疑，「武球王」早前開腔表心跡，選擇與球隊共患難，更不惜減薪，與愛斯賓奴續約至2024年。

雖然愛斯賓奴今季在歐霸盃打入淘汰賽階段，惟該支加泰球隊大部分時間留在降班區域，西甲重開後更錄得8連敗，提早三輪篤定降班。當愛斯賓奴護級失敗後，不少消息傳出指武磊「跳船在即」，當中包括英超的狼隊。

武磊受訪親證留效愛斯賓奴 今季聯賽入4球全助球隊取分

即使愛斯賓奴降班，武磊亦不離不棄繼續留隊。（資料圖片／Getty Images）

武磊的西班牙之旅（按圖放大）

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武磊早前接受「中國環球電視網」訪問時，開腔親證來季將留效愛斯賓奴，協助球隊來季力爭重返西甲。愛斯賓奴官方網站宣布，與武磊﹑門將迪亞高洛迪古斯（Diego Rodriguez）及守衛迪達韋拿（Didac Vila）續約，「武球王」簽下一紙4年合約，粉碎一切轉會傳聞，以行動效忠愛斯賓奴。

愛斯賓奴宣布與武磊續約4年。（愛斯賓奴Twitter截圖）

根據中國傳媒報道指，武磊不單止隨隊轉戰次級聯賽，更減薪續約留隊，《網易體育》表示武磊效力上海上港時年薪達200萬歐元，當他加盟愛斯賓奴時已大幅減薪一半，如今再減薪，年薪不足100萬歐元，即使如此，武磊依然願意留效愛斯賓奴。

根據中國傳媒消息，武磊效力上海上港的年薪達200萬歐元，如今續約愛斯賓奴後不足100萬歐元。（資料圖片／Getty Images）

愛斯賓奴在官方聲明中，盛讚「武球王」面對其他球隊的邀請仍然留隊，「武磊效力一個半球季間，以專業的態度及表現取得外界的認同，他更拒絕其他球會的邀請，選擇留在愛斯賓奴。」

「武球王」與球隊續約後，接受球會官方電視訪問，談及續約的感受及新球季的展望，「與球隊續約4年，我對此感到十分高興。來季目標一定是取得重返西甲的資格，只要我披上愛斯賓奴的球衣，我便會全力以赴為球隊而戰。我相信以球隊的努力，我們很快可以再度在西甲舞台亮相。」

愛斯賓奴已經開操，為西乙的新球季準備。（愛斯賓奴Twitter截圖）

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