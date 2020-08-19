【新冠肺炎】體育業界生計陷超級寒冬　壁球總會促政府有限度開場

新冠肺炎疫情在港已持續逾半年，在「限聚令」、「封場令」等防疫措施下，各行各業均大受打擊，體育業界亦是其中之一。 繼香港網球總會及香港足球總會期望政府有限度開場後，香港壁球總會周三（19日）亦發公開聲明，指出體育業界生計已陷入「超級寒冬」，促請政府有限度重開康體場地。

香港壁球總會在Facebook專頁上發表聲明，指自第三波疫情以來，康文署設施已關閉逾月，加上長時間實施的防疫措施，本地所有體育訓練及活動已全部暫停或取消：「教練的生計受到前所未見的打擊，陷入零收入的超級寒冬。抗疫持續半年多，仍看不到全面復工復產的時間表，業界教練同仝難免擔憂前景」。

壁總同時指出，市民被迫暫停恆常運動，「對政府一直倡議全民運動的公共健康政策亦將帶來一定程度上的影響」。

包括籃球場、足球場、體育館在內等康體設施，至今開放無期。（資料圖片）

經過逾半年疫情，壁總在聲明中稱，「本港防控疫情如今已進入常態化」，希望政府可以「全面考慮推行有限度復工復產的措施，謹慎地制定一套可以平衡抗疫與恢復經濟的新常態防疫措施，讓社會逐步重回正軌」。

壁總同時促請政府「盡快有限度重開康文署康體設施」，並提出四點建議：「在規限每個球場最多可容納兩人丶規定所有進入場館的人士需要量度體溫丶場地需要加強清潔及提供足夠的消毒設備丶限制場地開放時間至晚上六點為止等多項條件下有限度地重開康體設施」，以解業界燃眉之急。

疫情期間，已有3位香港壁球代表先後退役。（資料圖片）

多個總會要求重開場地 望紓業界困境

疫情之下，一眾體育教練、部份職業運動員工作全停，除壁球總會外，多個運動總會及教練工會都先後表達希望政府有限度重開場地的意向，其中香港網球總會7月底再次去信民政事務局體育專員，爭取在暑假黃金檔期內有限度重開網球場，香港足球總會亦正爭取在9月份有限度重開球場，在閉門之下完成香港超級足球聯賽餘下球季，香港體育教練工會亦爭取有限重開場地、及要求政府在月底推出的「抗疫基金3.0」中，向每位合資格體育教練發放每月1萬元的恆常補助。

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