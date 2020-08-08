【新冠肺炎】生得高更易確診？　細數NBA現役7呎巨人

Jumper
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎疫情持續，全球各地努力防疫，盡量減低受感染的機會。

惟英國曼徹斯特大學最新研究發現，身高逾6呎（即約183cm）的人士確診機會卻比其他人高一倍，難道一眾籃球員面臨危機四伏？

近日英國曼徹斯特大學團隊於研究中分析2000名來自美國及英國人士，並發現身高與新冠肺炎感染率竟然有莫大關係。研究人員之一、曼徹斯特大學數據科學及健康服務教授Evan Kontopantelis指出6呎或以上人士感染新冠肺炎的機率比起其他人高出一倍：「此反映飛沫向下墮非唯一傳播機制，而氣霧（aerosol）傳播也是其中一個傳播途徑可能性。」

現役NBA7呎巨人有邊個？（按圖放大）

+9
+8
+7

眾所周知NBA球員普遍身高6呎「起跳」，有些內線猛將如艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）、侯活（Dwight Howard）、艾比迪（Joel Embiid）更是巨人。縱使根據研究結果顯示，在新冠肺炎下「生得高未必有著數」，但於奧蘭多迪士尼的「泡泡聯盟」見效，NBA自美國時間7月29日至今，已連續第3周維持0確診。有此可見，與其追究身高與感染率的關係，倒不如防疫工作做足，像NBA一樣為免球員有染病風險，復賽守則規限球員不可在未經准許下外出，就算獲批後重返賽區也需隔離10日，在季後賽首輪結束後家屬才可進入賽區。

美國醫學組織各運動的風險排行：

+6
+5
+4

其他活動的風險排行：

+5
+4
+3
【籃球熱話】柏加兩段婚姻離婚收場　細看NBA球星專一、花心情史
【籃球熱話】最強聯乘Dior x AJ1一鞋難求　細看DJ Soda曬鞋造型
【籃球熱話】成名於斯回饋於斯　加尼特為重返木狼竟與仇人合作
籃球熱話｜台灣國小被狂數77蛋　網民激辯「讓round」利多於弊？
【籃球熱話】網上爆紅「搭搭搭」教學　NBA球員都用的必殺技！
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。