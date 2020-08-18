【新冠肺炎】學界取消9至10月賽事　待面授課程恢復再開打

新冠肺炎第三波疫情況尚未受控，學界體育聯會今日（18日）就來年學界賽事安排發通告，將會取消9至10月的賽事。

疫情持續，限聚令和口罩令尚未放寬，康文署轄下場地也自7月15日起，也就是重開不足4星期後再度關閉，各體育總會為配合抗疫措施，先後暫停或延後賽季。

學界體育聯會今年將會取消9-10月份舉行的學界賽事。（資料圖片/楊宇翹攝）

學界體育聯會今日發出通告。

繼昨日大專賽事成龍挑戰盃取消後，今日再有學界體育聯會發出通告，宣布2020-21年度學界賽事的安排，包括取消9至10月的中學學界賽事，11月或以後的安排，則待面授課堂和課外活動恢復後，最快三個星期內展開。另外，學校代表大會也告取消，學生運動員網上註冊亦暫停開放。

去年學界經已經過一番波折，但最後仍因社會運動和肺炎襲港而被迫腰斬。（資料圖片／袁志浩攝）

去年學界賽事一波三折，最後因社會運動和肺炎襲港而腰斬，其中籃球、足球、手球、排球「四大球類」的精英賽無一倖免，學界籃球馬拉松、新界區學界保齡球學界賽、羽毛球團體精英賽及學界越野精英賽本應能在6至7月舉行，最後也決定取消，連帶葛量洪學界傑出運動員獎、中銀香港紫荊盃和精英隊際最佳表現學校大獎也未能頒發。

籃球、足球、手球、排球，四大球類的精英賽無一倖免。（資料圖片/袁志浩攝）

在家都可以未雨綢繆：