新冠肺炎｜體育總會及教練工會力爭開場　林鄭：視乎未來一周疫情

自香港在7月初爆發第三波新冠肺炎疫情以來，康文署豁下場地、健身室、泳池等體育場所，已關閉逾1個月，令依賴場地維生的體育從業員生計大受打擊，部份賽事如香港超級足球聯賽一直未能重開、甲一籃球聯賽亦決定明年8月前不會作賽。 特首林鄭月娥今午（21日）就疫情的發言中，卻表示短期內有望「開場」。

林鄭月娥今午在記者會上談及未來逐步恢復社交及經濟活動的計劃，當中包括考慮在短期內重開運動場所。林鄭指出，會視乎未來一周疫情發展，再與業界商量是否「有限度重開」體育場所、晚市堂食、美容院及戲院等最受影響的場地及活動。

本港近日確診數字亦有所回落，至昨日為止已連續17日回落至雙位數。

林鄭月娥在記者會上，談及未來或會重開體育場地。（羅君豪攝）

疫情由今年1月底持續至今，康文署場地、健身室、桌球室等體育場所亦已第二度長時間關閉，大批體育教練、甚至部份職業運動員在這段時間收入大減、甚至完全停工。多個運動總會包括香港壁球總會、香港網球總會近日都曾公開要求政府儘快有限度重開場地，香港足球總會亦與民政局商討能否開放部份球場，供今季香港超級足球聯賽復賽之用。

香港體育教練工會亦爭取有限重開場地、及要求政府在月底推出的「抗疫基金3.0」中，向每位合資格體育教練發放每月1萬元的恆常補助。

足球場等體育場地關閉以久，大批體育教練「手停口停」。（資料圖片）

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