【歐聯決賽】PSG青訓倒戈親手破母會　京士利高文9季連奪20冠

今季歐聯圓滿落幕，拜仁慕尼黑憑京士利高文（Kingsley Coman）一箭定江山，一球力克巴黎聖日耳門，以全勝姿態第6度歐聯封王。 入球功臣高文由出道至今，每個球季皆奪得聯賽錦標，今季的歐聯已經是他生涯第20個冠軍。有趣的是，京士利高文正正是PSG的青訓產品，今仗卻親手粉碎母會的奪冠美夢。

德甲及法甲兩大班霸會師歐聯決賽，拜仁與PSG在上半場互無紀錄，拜仁下半場由甘美治策動右路攻勢，與基拿比及湯馬士梅拿一記三角短傳後再度落在甘美治的腳下，並傳中予遠柱的京士利高文衝前一頂破網，59分鐘攻入全場唯一入球，結果拜仁以11連勝的無敵姿態捧走今年歐聯錦標。

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拜仁主帥菲力克奇兵奏效 兩大巨星仍未證身價

京士利高文頂入奠勝頭槌，親手攻破母會大門。（Getty Images）

【奇兵高文為拜仁一箭定江山】

+ 4 + 3 + 2

高文今仗為拜仁奠勝，同時獲選為今仗最佳球員，他卻感到五味雜陳，事關他正正是巴黎聖日耳門的青訓產品，「贏得歐聯冠軍是奇妙的感覺，但作為巴黎聖日耳門的青訓，我同樣感到一點心傷。」

高文在2004年加入PSG青年軍，並在2013年年初首度為PSG一隊上陣，成為球會史上最年輕披甲的球員。高文在PSG的生涯並不順遂，在鮮有上陣機會下，2014年夏天完成合約後轉投意甲班霸祖雲達斯，但同樣大多只能以後備身份入替上陣，在15/16球季被外借至拜仁慕尼黑兩個球季後，於2017年正式加盟拜仁。

入球功臣京士利高文，捧起職業生涯第20項錦標。（Getty Images）

京士利高文與班霸十分有緣：

高文在2013年開展職業生涯至今，不論效力PSG﹑祖雲達斯及拜仁時，他的聯賽錦標未曾斷纜，9個球季中皆能稱霸聯賽，加上各大盃賽，聯同歐聯錦標他已收穫20個冠軍。事關他並非球隊必然正選的關係，高文平均上陣9.65場賽事便捧走一個冠軍，而高文只得24歲，看來錦標依然陸續有來。

京士利高文職業生涯獲獎無數，在拜仁贏盡德甲﹑德國盃及歐聯。（資料圖片／Getty Images）

京士利高文如今親手攻破母會的大門，一手斷送PSG的奪冠美夢，以實際行動回擊母會。不過，利萊辛尼來季從曼城加盟，高文在球隊的地位再受挑戰，早前更傳出高文或離隊轉投曼聯，確保自己的上陣時間。

拜仁主帥菲力克在決賽變陣，以京士利高文取代比列錫正選披甲，結果他不負所託，以入球報答領隊的信任，可見菲力克十分信任高文的實力，如今該名法國翼鋒在歐聯決賽建奇功，未知會否改變他在拜仁的未來。

京士利高文歐聯攻入奠勝一球，未知會否改變他在拜仁的未來。（Getty Images）