【歐聯決賽】麥巴比錯失良機PSG飲恨　拜仁1：0捧盃第六度封王

歐聯終極一戰，拜仁慕尼黑的整體戰與巴黎聖日耳門兩大巨星尼馬、麥巴比對碰，最終憑奇兵京士利高文一箭定江山，助拜仁六度封王，並創下歐聯首度11連勝奪冠創舉。

第65屆歐聯決賽史上首度在無現場觀眾下上演，首次晉身決賽的PSG續排出433陣式，派出尼馬、麥巴比和迪馬利亞三箭頭攻堅，四強因傷缺陣的門將基羅拿華斯及時復出把關，今仗也是效力8年的隊長堤亞高施華離隊前最後一戰。

拜仁一樣沿用慣常4231陣式，稍為令人意外的是左翼比列錫先列後備，改由京士利高文上陣，與右翼贊拿比一起支援單箭頭羅拔利雲度夫斯基，湯馬士梅拿扼守前場中路助攻助守。

近況大勇的拜仁甫開賽踢得較為主動，受制PSG嚴密防守初段並無甜頭，事實上雙方均踢得極有紀律，賽事一度陷入鳥籠狀態。

【歐聯決賽上半場精華】

+ 8 + 7 + 6

利雲度夫斯基兩次黃金機會

熱身過後兩軍攻勢開始入肉，戰至14分鐘麥巴比找到缺口，先後兩度起腳均被拜仁守將快一步清走；18分鐘麥巴比左路快放後傳予尼馬，他的連環近射均被拜仁門將紐亞及時擋出；沉寂數分鐘的拜仁，22分鐘幾乎先開紀錄，艾方素戴維斯左路傳中，傳送到利雲度夫斯基身前的皮球位置稍高，這位波蘭鋒將一腳修正隨即轉身抽射，連PSG門將拿華斯也經已投降之際，皮球省中門柱彈出。

大難不死的PSG，1分鐘後由尼馬策動快攻，迪馬利亞在禁區右路勁射，皮球在楣頂掠門而過。25分鐘謝路美保定傷出，歷卡斯蘇尼（Niklas SULE）後備入替。31分鐘利雲度夫斯基再有入球黃金機會，他近門接應高波二傳，皮球稍為在他身後於是以側額頭槌攻門，盡顯射手功架，拿華斯第一時間飛身救出。

臨完場前PSG浪費領前最佳機會，安達靴里拉禁區右路妙傳予十二碼點附近無人看管的麥巴比，此子射門毫無角度，正向紐亞前方被輕鬆沒收。上半場補時階段，京士利高文與PSG守將泰路基拿在禁區內碰撞後倒地，球證等待視像助理裁判（VAR）指示後示意沒有十二碼，半場雙方踢成0：0互無紀錄。

+ 4 + 3 + 2

下半場雙方再度互相試探，入球毫無預兆地突然而來：59分鐘甘美治右路大斜角精準傳向左翼位置，京士利高文迎頂破網，拜仁終領先1：0。開紀錄後拜仁攻勢浪接浪，4分鐘後高文再有埋門機會，湯馬士梅拿傳中，伏兵門前的高文近門射斜。

之後雙方再無入球，直到補時1分鐘PSG仍有機會扳平，兩大巨星尼馬、麥巴比合力炮製攻勢，尼馬用盡腰力傳向門前的祖普莫亭，可惜後者未能把握，最終跟冠軍擦身而過。