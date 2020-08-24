【歐聯決賽．球評】拜仁主帥菲力克奇兵奏效　兩大巨星仍未證身價

今屆歐聯終極一戰，拜仁慕尼黑僅以1：0小勝巴黎聖日耳門（PSG），球迷反應一面倒是：戰情不如想像中精彩。 兩支攻力強大的球隊今仗顯示他們的另一面，以密集防守佈防，場上22個球員高度集中，全場比賽嚴守防守紀律。在這個前設之下，一班進攻球員的創造能力，已值得掌聲，然而最大功勞，還是在拜仁主帥菲力克（Hansi Flick）身上。

2020歐聯冠軍：拜仁慕尼黑（Getty Images）

1. 菲力克奇兵奏效 殺PSG措手不及

今仗拜仁沿用慣常4231陣式，前線依然是由兩翼加上湯馬士梅拿後上，支援單箭頭羅拔利雲度夫斯基，惟前線人員作出一個重要變動：左翼比列錫（Ivan PERISIC）先列後備，改由京士利高文（Kingsley COMAN）正選上陣。

高文在八強及四強兩仗均是後備，這個出奇不意的調動，顯然令PSG有點措手不及。拜仁左路本身已有焦點新星左閘艾方素戴維斯（Alphonso DAVIES），他在八強一戰「玩謝」巴塞隆拿後防，今仗被PSG球員重點招呼，巴黎人卻未為高文上陣作好準備，此子的極高爆破速度屢次令PSG右路防線難以招架。

全場唯一入球，正是高文左路入楔接應甘美治（Joshua KIMMICH）妙傳頂入。維持慣常陣式讓球員踢得舒服，同時透過人員微調達到變陣效果，菲力克果然憑奇兵高文建下奇功。賽後PSG教練杜慈坦然對高文正選上陣感意外，惟他認為有關調動「並未有決定性影響」。

京士利高文（左一）攻入全場唯一入球，成為拜仁歐聯奪標英雄。（Getty Images）

【奇兵高文為拜仁一箭定江山】

+ 4 + 3 + 2

2. 尼馬、麥巴比心理質素不夠強大

上半場雙方各有攻勢，拜仁最有威脅兩次射門，均來自鋒將羅拔利雲度夫斯基。無論是艾方素戴維斯的傳中，還是哥列斯卡（Leon GORETZKA）的頭槌二傳，落點均不是最理想，利雲度夫斯基竟均能在一瞬間修正好，然後順勢攻門，盡顯功架。略為可惜的是一球中柱不入，另一球被PSG門將拿華斯救出，未能增加入球數字。他在今屆歐聯攻入15球，跟2013/14那屆創下17球紀錄的C朗拿度只差兩球。

拜仁今屆歐聯分組賽6戰全勝，曾大炒熱刺7：2，16強兩回合大數車路士7：1，八強一場過屠殺巴塞8：2，四強3：0輕取里昂，賽前已被看高一線。全隊極為機動的整體戰，以高速逼搶、充沛體能和浪接浪攻勢，令對手透不過氣。在如此劣勢之下，PSG兩大巨星尼馬和麥巴比仍憑個人質素和突破能力多次製造射門機會，級數果然屬世界前列，美中不足的是，他們都欠缺關鍵時刻的把握能力。

說的既是尼馬上半場近門面對紐亞半單刀未能把握，更是完半場前麥巴比在無人看管下射門全無角度被紐亞輕鬆接實。兩大球星技術水平毋庸置疑，這兩球黃金機會的處理，也許是電光火石間的錯判，同時亦可以是心理質素不夠強大、頭腦不夠冷靜的反映。面對強大的拜仁，尼馬與麥巴比經已拼盡全力，只是相對他們的身價和期望，還是欠缺「大心臟」式的改變戰果能力。

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+ 13 + 12 + 11

3. 紐亞再證身價 仍是世界頂級門將

歐聯決賽之中，門將表現往往是勝負關鍵，今場雙方門將均有高水準演出。PSG門將基羅拿華斯（Keylor NAVAS）四強一戰因傷倦勤，決賽及時傷癒復出即踢出高水平，所失一球實為非戰之罪。

拜仁門將紐亞已屆34歲，2017年9月重傷後一度陷入低潮，2018年5月在未曾踢過一場比賽情況下入選同年世界盃德國大軍名單，德國隊亦在分組賽出局，當時令人懷疑紐亞的高峰已過。今仗他在歐洲足球最大舞台之上，無論反應、預判或指揮能力全是一流，上半場尼馬看似必入的半單刀連環射門亦被他逐一化解，身手跟全盛期毫無分別，以表現證明自己仍是世界頂級、甚至是最佳門將。

拜仁第六度歐聯封王，主帥菲力克居功至偉。（Getty Images）

4. 下半場調動時機 立見高下

PSG球員花盡力氣防守，戰至下半場中段個別球員明顯已接近極限，氣喘連連，教練杜慈視而不見未有當機立斷換人，59分鐘拜仁領先1：0，第一個調動等待至6分鐘後、即65分鐘才作出，以馬高華拉堤（Marco VERRATTI）取代里安度柏利迪斯（Leandro PAREDES），屬同位置的換人；第二個調動是再7分鐘之後，即72分鐘以前線組織能力較強的達斯拿（Julian DRAXLER）入替安達靴里拉（ANDER Herrera）；再等多8分鐘之後，才一次過換入鋒將祖普莫亭（Eric CHOUPO-MOTING）和守將古沙華（Layvin KURZAWA）。

杜慈調動來得慢、來得遲，一定程度因為後備席上似乎沒有一個能扭轉乾坤的球員，使他猶豫不決，可是連目測也可清楚看到正選球員體能大幅下降，追不上對手拜仁球員速率，教練未能及時出手修正就是失職。杜慈不止調動時機太遲，而且先是以「唧牙膏式」逐個換，根本難以達到效果。

相反，拜仁主帥菲加克在領先一球的時候，不是保守地只想守住1：0勝果至完場，在PSG作出首個調動後3分鐘、即68分鐘，立即作出針對部署，一口氣換入原為正選左翼的比列錫以及巴塞借將古天奴，換走全場跑動較多的一對翼鋒高文和贊拿比，維持球隊進攻動力，令必須取得入球的PSG有所忌諱。杜慈與菲力克在調動上一快一慢，一保守一進取，高下立見。

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+ 8 + 7 + 6

5. PSG前線後備力量不足

縱使拜仁的優勢隨時間過去愈來愈明顯，比賽只是一球上落，戰至補時一分鐘，PSG仍有最後一次機會。

當時麥巴比再次高速突破後傳予左路的尼馬，正當以為被拜仁守將封死的他沒有機會起腳之際，尼馬扭動蛇腰以幾乎不可能的角度妙傳門前的後備前鋒祖普莫亭，兩大巨星拼盡全力的最後一擊，門前的祖普莫亭竟然慢半拍毫無反應，錯失扳平最後機會。

這一球不得不令人想起6月底約滿離隊、拒絕續短約為PSG出戰歐聯的烏拉圭射手卡雲尼（Edinson Cavani）。卡雲尼經已33歲，宣布離隊一刻大家也覺得合情合理，反正前線已有尼馬和麥巴比。偏偏就在關鍵時刻，PSG前線欠缺卡雲尼式的勇悍和堅持取得入球的決心，他是PSG史上入球王，7年間301次上陣轟入200球，祖普莫亭的級數跟他難以比較。如果他尚在陣中，賽果可能會不一樣，只是世事沒有如果。