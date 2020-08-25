【F1】2020年最後4站賽程出爐　12月阿布扎比上演最後一站

F1近日公布2020年賽季最後4站賽程，土耳其站自2011年後再次出現於賽程之中。今年F1將會於12月在阿布扎比上演閉幕戰。

土耳其站將於11月15舉行正賽，其後會於巴林國際賽車場連續舉行兩站賽事，最後一戰會於阿布扎比上演，12月13日為今年賽事的最後一日。

土耳其站2011年後終止舉行，9年後再次出現。（Getty Images）

最新4站賽程出爐，同時F1確定今年中國站正式取消。新冠肺炎今年初於中國武漢爆發後，F1同當地主辦單位2月決定延後上海舉行的中國站，F1高層布朗（Ross Brawn）明言中國市場吸引，會盡一切辦法舉行中國站，但最後仍只落得取消收場。

巴林站近年都十分多變化，每次舉行都有驚喜。（Getty Images）

F1最後4站賽程：

日期／賽事／賽事舉行地點 11月13至15日／土耳其站／Istanbul Park 11月27至29日／巴林站／Bahrain International Circuit 12月4至6日／薩基爾站／Bahrain International Circuit 12月11至13日／阿布扎比站／Yas Marina Circuit

F1今年賽事將於12月中完結。（Getty Images）

F1車手榜前十：

+ 6 + 5 + 4

除了最新賽程外，F1的聲明更表示有數場比賽會有限度開放給公眾入場，但除此之外未有透露更多詳情，又表示仍有待疫情發展才決定是否真的實行有限度開放。

F1未來6站賽程（按圖放大）：