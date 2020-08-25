【Indy 500】艾朗素三冠王偉業未竟全功　日本F1前車手奪2020冠軍

西班牙車手艾朗素（Fernando Alonso）2018年離開F1後，贏過不少比賽，但美國賽車盛事Indy 500卻是一直「食白果」。第3度挑戰，艾朗素依然無功，今次因離合器問題未能跑出水準，雖然完成比賽，但「車壇三冠王」美夢再次夢碎。

艾朗素於2006、07年贏得F1摩納哥站冠軍，2018、19連續兩年奪得勒芒24小時耐力賽冠軍，在傳統定義上的「車壇三冠王」已奪得兩冠，只要能在Indy 500封王，就能成為英國傳奇車手格拉咸希爾（Graham Hill）後另一名三冠車王。

艾朗素今年再度挑戰Indy 500，可惜仍未能染指冠軍。（美聯社）

這名西班牙車王過去兩次Indy 500都未能完成比賽，2017年第6位起步，曾一度領先，直到賽車出問題於第179圈上岸，去年賽事在排位賽已經出局。

39歲的艾朗素今年賽事通過排位賽，於第26位起步，但卻因為離合器出問題，最終僅以第21位、慢一圈完成比賽。他賽後於社交網站發表感想：「首次完成Indy 500，一個多麼好的經驗！我們比賽中段升上第15，但離合器出現故障，我們的維修員在之後每次入站都要以推車這樣Old School的方法發動引擎！多謝Indy！」

艾朗素賽後表示完成比賽亦是個很好的經歷。（網上圖片）

2020年Indy 500：

+ 9 + 8 + 7

由於來年他將會重返F1雷諾車隊，話事人阿比特保（Cyril Abiteboul）表明西班牙車手回歸後，不希望再有任何事令他分心，加上艾朗素的賽車生涯已進入最後階段，故有外國傳媒指今次有可能是艾朗素最後一次參加Indy 500。

佐藤琢磨奪得今屆冠軍。（美聯社）

佐藤琢磨成為賽事第20名贏多於一次冠軍的車手。（美聯社）

佐藤琢磨再嘗冠軍滋味

艾朗素未竟全功，今年賽事就由另一位F1前車手奪得。日本車手佐藤琢磨力壓2008年Indy 500冠軍迪臣（Scott Dixon），繼2017年後再染指這項200圈賽事冠軍，成為了賽事史上第20名贏多於1次的車手。

曾效力F1佐敦、超級阿久里車隊的佐藤，賽後指今仗戰術十分進取，汽油於比賽末段已所剩無幾，「不能馬力全開，只能不停轉換設定」。

F1未來6站賽程（按圖放大）：