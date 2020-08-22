【F1】威廉士結束43年家族經營　美國財團入主以原名續戰F1

英國老牌車隊威廉士陷入財困危機，加上新冠肺炎疫情影響下，使威廉士車隊百上加斤。威廉士周五（21日）宣布美國財團Dorilton Capital從威廉士家族手上接手，美國財團入主後，表示將續以「威廉士」名義出戰F1，延續威廉士在賽車界的生命。

近年在F1包尾大幡的威廉士車隊，在今季開季前夕，冠名贊助商Rokit宣布結束與威廉士的合約關係，使原本已陷財困的威廉士前景變得不明朗，早前更表明有意賣盤。

威廉士贊助解約 融資救亡 老牌車隊隨時消失？

威廉士車隊周五公布，威廉士車隊將結束43年的家族經營，由美國私人財團Dorilton Capital接手，根據英國《每日郵報》指交易達1.36億英鎊，該名英國老牌車隊正式步入新時代。

威廉士車隊賣盤，由美國財團接手，即將踏入全新時代。（資料圖片／Getty Images）

F1未來6站賽程（按圖放大）：

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外界擔心一旦威廉士放盤後，「威廉士」這個品牌將於F1中絕跡，美國財團入主後表示，他們無意為威廉士改頭換面，來年將繼續沿用威廉士車隊出戰F1，而總部同樣留在英國，「威廉士車隊在F1歷史悠久，我們尊重及冀望延續威廉士的文化，所以我們將繼續沿用威廉士及其車架名稱角逐F1，亦沒有計劃將車廠搬遷到其他地方。」

佐治羅素及拉迪菲兩名威廉士車手，今年仍未能為車隊取得分數。（資料圖片／Getty Images）

威廉士車隊在1977年由法蘭克威廉士爵士（Sir Frank Williams）創立，車隊43年來一直由威廉士家族營運，法蘭克威廉士近年健康欠佳逐漸淡出，故此由女兒克萊雅（Claire Williams）擔任代理話事人。克萊雅在聲明中稱Dorilton Capital了解並尊重威廉士的文化，她們將車隊的利益放在首位，在得到股東的支持下決定放盤，希望威廉士在未來有更好的發展。

威廉士爵士近年健康轉差，車隊事務交由女兒克萊雅處理。（資料圖片／Getty Images）

80﹑90年代威盡一時 近十年只贏得一個分站冠軍

縱然威廉士車隊近年只能在下游徘徊，但車隊在威廉士家族治下的40多年間，曾經創下不少輝煌的戰績。威廉士車隊1977年首度亮相F1，1979年便贏得第一個分站冠軍，在1980年再接再厲，連續兩年贏得車隊總冠軍。老羅斯保（Keke Rosberg）在1982年成為首位威廉士出產的世界冠軍，及後威廉士與雷諾合作，文素（Nigel Mansell）﹑保路斯（Alain Prost）﹑戴文希爾（Damon Hill）及韋倫諾夫（Jacques Villeneuve）4位名宿，亦以威廉士戰車登上世界冠軍的寶座。

威廉士出產的5個世界冠軍（按圖放大）：

踏入千禧年代後，威廉士曾經與寶馬及豐田等引擎合作商合作，戰績不如80﹑90年代般有力爭逐世界冠軍，拉夫舒密加及蒙杜亞（Juan Pablo Montoya）曾經奪得分站冠軍。威廉士對上一場勝仗是由馬當拿度（Pastor Maldonado）在2012年西班牙站爆冷奪冠，威廉士2014年轉用平治引擎後，戰績大為改善，馬沙與保達斯多次登上頒獎台，在2014年及15年更以車隊季軍完成賽季，可惜在近兩年表現「大跌Watt」，兩年間合共僅取得8分。

馬當拿度是近10年來威廉士車隊唯一一個分站冠軍得主。（資料圖片／Getty Images）