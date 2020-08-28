【英超】馬古尼希臘被捕後首受訪　擔心足球生涯就此結束

曼聯隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）日前在希臘度假時惹上官非，被當地法院裁定罪成，而馬古尼隨即提出上訴。該名曼聯隊長接受《BBC》訪問，首度開腔談及事件，馬古尼堅稱自己沒有做錯故不會道歉。

哈利馬古尼早前在希臘小島度假時，與其他英國遊客爭執，更大打出手，其後被當地警方拘捕，希臘錫羅斯島（Syros）法院裁定該名曼聯隊長侵害人身罪、企圖行賄、襲擊及侮辱公職人員的罪名成立，被判罰入罰21個月10天，緩刑3年，令馬古尼免於牢獄之苦。

馬古尼立即向當地法院上訴，《天空體育》透露最快將在明年初再訊，馬古尼亦可離開希臘返回英國。

希臘檢察官籲哈利馬古尼道歉 傳曼聯保留隊長一職以示支持

曼聯球星哈利馬古尼襲擊案 希臘法院裁定罪成判緩刑

哈利馬古尼（左）周六在錫羅斯島（Syros）法庭應訊。（美聯社）

馬古尼周六上庭應訊後離開法院：

哈利馬古尼重返英國後，接受《BBC》訪問首度談及被捕一事，案件其中一名檢察官Ioannis Paradissis博士稱若馬古尼道歉的話，或對審判結果有幫助。不過，馬古尼受訪時拒絕道歉：「道歉是當做錯事時適用，我並不認為我需要向任何人道歉。效力世界上其中一間最具規模的球會，為球隊及球迷帶來麻煩我感到十分愧疚。」

作為曼聯隊長，馬古尼對被捕一事感到愧疚。（資料圖片／Getty Images）

馬古尼被控襲警，他透露自己當時並不知道對方是警察，他出於驚慌才試圖逃走，同時擔心自己的足球生涯就此完結。該名27歲的英格蘭中堅稱：「事發時突然有一群人跑向我，當時他們並沒有表露警察的身份，我感到生命受威脅，我擔心他們是否綁架我，及後他們對我拳打腳踢，腦海隨即浮起一個念頭，擔心以後再不能延續足球生涯。」

控罪當中，包括試圖賄賂警察，馬古尼直斥罪名是子虛烏有，他表示深信希臘的法律，法庭將還他一個清白。

馬古尼（中）被押解到警局。（twitter@utdreport）

與曼聯傳緋聞的球員（按圖放大）：