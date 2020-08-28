【空手道】李振豪曾綺婷康復後重拾狀態　體院指引多變曾惹混亂

3名香港空手道代表今年3月赴法國集訓的返港後，陸續確診感染新冠肺炎，幸其後陸續康復出院。 當中李振豪與曾綺婷分別成為香港精英運動員首兩宗個案，二人透露出院後逐漸重拾狀態，早在香港體育學院「封院」前已返家的二人，表示相信體院醫療團隊，日後需要重返體院訓練時也會跟隨指引完成檢測。

李振豪與曾綺婷今日（28日）在將軍澳出席「迪卡儂登陸香港3周年」活動，是兩人染疫、康復後首次公開亮相。其中李振豪留院51天後方痊癒出院，事隔3個月，精神奕奕的他談及近況，他坦言港隊怕他應付不了訓練，出院後首3周做了一系列測試，到了第4周終正式重投練習，他笑道：「頭一星期不停嘔，長期身旁有個垃圾桶，同垃圾桶做朋友。」

他表示確診後肺功能一度跌了20%，幸現在已回復正常。「想做最大攝氧量測試時，剛好遇上第3波疫情要離開體院，不過個人感覺已回復正常狀態。」

李振豪均言出院後訓練頭一星期，因不停嘔吐要跟垃圾桶「做朋友」。（葉詩敏攝）

重溫李振豪抗疫經過：

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至於另一空手道女將曾綺婷，經歷長達29日的抗病過程後康復，她出院後集中跑步與帶氧練習，「我沒有嘔，開頭花很多時間跑步，要夠氣練習才能應付到一場比賽，疫情下都保持訓練，體院重開時都能隨時準備好狀態入返去。」早前同為空手道隊的未婚夫鄭子文於日本訓練後，因疫情一直留在當地，她透露後者已返港並完成隔離，沒有留在體院並自行在家訓練。

雖然全球比賽停擺，二人仍然樂觀，曾綺婷稱不能因此鬆懈及放棄，保持訓練以有充足狀態應付來年重啟的比賽。

曾綺婷笑言沒有像隊友般嘔吐，狀態也回復正常，一直保持訓練以準備好再返體院受訓。（葉詩敏攝）

與空手道港將、未婚夫鄭子文分開近5個月，後者日前終於由日本返港，「在疫情下聚回一起都會安心，有什麼事都能照顧對方。」（葉詩敏攝）

體院抗疫指引多變「少少混亂」

「豪B」坦言重新訓練的過程中都有憂心過，然而不能讓負面情緒侵蝕自己。他曾在第三波疫情爆發後，於facebook撰文呼籲體育界為防疫「停一停」，並建議仿效外國做法，為運動員進行定期病毒檢測。已「封院」逾一個月的體院日前向教練發出電郵，運動員需自行決定透過「普及社區檢測計劃」，或完成其它衞生署認可的機構檢測，才可返回體院參與訓練。

李振豪坦言體院抗疫指引隨疫情變動，可能其不確定性令運動員擔心。（葉詩敏攝）

對於運動員需自行安排檢測，「豪B」表示不會說對體院安排「失望」：「我想大家唯一着急的原因，是因為不確定性，首先我們都相信體院醫療團隊，也會跟隨體院指引，但可能大家的憂慮是指引不停變改，會有少少亂，都明白疫情都每日在變，體院也是隨疫情去作評估。」他透露若教練需要運動員重返體院訓練，也會跟指引進行檢測。