新冠肺炎｜體育場地周五有限度重開　較少身體接觸的十種運動場所

食物及環境衞生局局長陳肇始今日（25日）宣布，政府周五（8月28日起）起逐步放寬社交距離措施，包括逐步重開「涉及較少身體接觸的活動的戶外運動場所」。 何謂「涉及較少身體接觸的活動的戶外運動場所」？政府晚上發出的文件，解答了這個問題，但未必人人滿意。

政府晚上發出新聞公布，宣布修訂《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》及延續社交距離措施，當中表明「首階段放寬措施包括風險較為可控的室內靜態場所，及涉及較少身體接觸的活動的戶外運動場所」，除非疫情出現「突發性的逆轉」，政府會在本星期五前發出新指示及指明，在當天開始逐步有序放寬適用於列明處所的社交距離措施。

運動場跑道是獲得放寬社交距離措施的體育場所之一。（資料圖片）

政府所指的「部分涉及較少身體接觸的活動的戶外運動場所」，亦在新聞公布列明，包括：運動場的跑道、網球場和練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校和無線電控制模型飛機場。

至於重開安排，《01體育》向康文署查詢，有待回覆，詳情亦待有關當局公布。

網球場獲列入首批逐步開放的體育場所之一。（資料圖片）

政府發言人在公告中，亦講及放寬戶外運動戴口罩的限制，指現時在公眾室外地方進行「相當消耗體力的體能活動」不屬不戴口罩的合理辯解，政府將修訂相關法例，「以訂明任何人在指明公眾地方(室內地方除外)進行相當消耗體力的體能活動包括運動，即屬在該處不佩戴口罩的合理辯解，鼓勵市民進行體能活動」，意味市民由周五開始進行街跑等戶外活動時，可毋需配戴口罩。

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