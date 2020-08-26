新冠肺炎｜健身中心球場未獲重開　教練續停工：想掙扎都掙扎唔到

本港疫情放緩之下，政府宣布由8月28日（周五）開始逐步放寬社交距離措施，部份體育場所，包括運動場跑道、網球場、高爾夫球場等都將獲有限度重開。 對於一群健身中心經營者、搏擊教練、足、籃、排、游泳等項目的教練來說，卻只覺深深不忿。

25日（周二）下午，食物及衛生局局長陳肇始現身，說明戲院、美容院和「涉及較少身體接觸的活動的戶外運動場所」，會獲有限度重開。本身是健身中心負責人、亦是香港泰拳前代表的張冠東（阿東）聽完，只覺不公平。

「聽到美容院能重開，第一下真的覺得不公平，美容也是在室內進行、也有近距離接觸，為何他們可以重開，我們不可以？做運動也可以保持距離、做好預防措施呀」，他還以健身界「潮語」比喻：「不是我們掙扎不到，而是根本不讓我們掙扎！」

健身搏擊運動業界大聯盟計劃再開記招，為業界發聲。（資料圖片／歐嘉樂攝）

張冠東的店舖Core Fitness提供健身、拳擊、瑜伽等教學，在疫情期間業務全停、公司零收入，他與其他同樣陷困境的業界人士組成「健身搏擊運動業界大聯盟」，希望在困境中發聲、爭取開場及合理賠償。

部份健身、搏擊教練會選擇在戶外開班，適逢政府會在周五放寬規例，戶外運動終可成為不戴口罩的合理辯解，對於業界又會否有幫助？阿東直言：「絕對冇用！」他表示自己由3月底到5月初曾教過戶外班，但之後天氣轉趨炎熱，加上戶外沒有淋浴施、亦予人更不衛生的感覺，「學生更加卻步」。

張冠東曾是香港泰拳代表。（張冠東Facebook專頁）

冀盡快有限度重開 「起碼吊到命」

阿東希望政府盡快容許健身中心有限度重開，指出自己與盟友的拳館、瑜伽中心等，大多跟大型連鎖店不同，較易做足防疫措施，「沒有Walk-in客、要預約才能上課，以我自己的中心為例，上課也需要佩戴口罩、每次進入中心都要填健康申報表，若住所同棟有確診個案，也不可以上課」。

政府早前雖曾向每間健身中心發放一筆過10萬港元的補貼，但阿東坦言這筆錢「半個月租也不夠」，民政署亦以健身中心不如食肆般有牌照監管為由，難以做到按規模發放補貼。他期望政府可以盡快有限度重開健身中心，亦願意做足防疫措施配合：「控制人流、兩三米才一組人、減少開班，起碼吊到命，我們不同食肆，連外賣都送不到」。

吳子維（左一）任足球教練多年。（香港賽馬會）

政府今倘重開場地，只包括少數「涉及較少身體接觸的活動的戶外運動場所」，足球、籃球這些比賽時身體接觸較多的項目，自然榜上無名。

為區隊、校隊擔任足球教練多年的吳子維則認為，其實即使是足球和籃球，「也可以很少身體接觸！香港青年代表隊之前訓練，也是分批去做、保持一定距離，其實是可行的」，直言一個項目的身體接觸去判斷是否重開，「根本不合理，打網球接觸少，但說話時也會有飛沫」。

吳子維坦言，很多足球教練轉了行就不會再回來，難以無了期等待。（資料圖片）

球場有望9月重開 盼機構定下復賽時間表

不過吳Sir坦言，對於足球場能在今輪放寬措施重開本身期望不大，「曾聽說9月中打後，完成一些檢測、睇返感染數字後，球場有機會逐步重開」。他更希望體育管治機構如足總，可以盡快公布青少年及低組別賽事的復賽時間表，「機構應該有一個方向，應該有一個正常合理的（復賽）計劃，你乜都唔講、只說要等政府落實，這樣並不合理。是否覺得我們可以先做其他工作？有計劃才回來開工？不可能的，很多人轉了行，就不會再回來」。

就快可以除下口罩跑步，疫下跑步有什麼要注意？