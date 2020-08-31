抗疫基金｜促政府盡快重開運動場地　馬逢國：業界生死存亡

體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國今日（31日）召開記者會，促請政府盡快重開康文署轄下表演場地及體育場所，以及向業界發放第3輪防疫抗疫基金。

新冠肺炎疫情自一月爆發以來，康文署轄下表演場地及體育場所兩度關閉，至今仍未重開，不少體育和藝術工作者因場地問題而未能工作，不少業界人士過去半年「零收入」，縱然政府兩度發放抗疫基金，但由於有資格限制，不少教練未能受惠。

馬逢國：業界生死存亡

馬逢國以「生死存亡」形容業界現時狀況，他估算本地體育、演藝及文化出版界有近30萬從業員，當中逾10萬人屬自僱人士，包括體育教練、藝術導師、表演者等未能受惠於港府的兩輪抗疫基金，「政府幫不到手不緊要，他們只想盡快重開場地，能自給自足。」

馬逢國表示第一及第二輪抗疫基金額度不足，也很多自僱人士未能受惠，促請政府盡快重開場地。（盧翊銘攝）

支持全民檢測 用康文署場所難復業

馬逢國促請政府盡快重開康文署場地，健身中心等運動場所，他認為疫情在未來3個月都不樂觀，又特別提到明日（1日）開始實行、全民自願參與的「普及社區檢測」計劃，「明日開始全民檢測，我個人是非常支持的，一定要徹底解決傳播鏈，但採樣點設置在康文署場地，業界不能使用場地，意味他們未來數個月仍會面對這樣的困境。」全港18區共有141間檢測中心，當中包含多間體育館、官校、社區中心及大會堂等。

馬逢國促請政府盡快重開康文署場地，然而卻支持以多個康文署轄下場所進行的全民檢測。（盧翊銘攝）

已有資源助業界解財困

他又以歐洲足球舉例，指足球業界不介意參考海外閉門作賽做法，減低疫情感染及傳播風險。

除了盡快發送第3輪防疫基金，馬逢國亦建議政府調動已有資源解決業界燃眉之急，「政府說負擔很大，但又沒有說明康文在疫情下省了很多費用，這些費用應補償予業界，又不牽涉額外負擔。」

以下運動場就是少於8條跑道或跑道短於400米的運動場，按圖閱覽：

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