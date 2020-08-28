全民檢測｜荃灣體育館將用作檢測中心　跑步市民直言不擔心感染

政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，當局將在全港18區廣設採樣站，共141個檢測中心，包括多間體育館、官校、社區中心及大會堂等。荃灣體育館為其中一個檢測中心並臨近荃灣公園，不少市民會到海傍邊跑步或做運動。有市民直言不擔心會有感染風險，亦有市民表示會視乎檢測當日人流而考慮會否改變跑步路線。

記者今（28日）到荃灣公園海傍視察，仍有不少市民在海傍邊跑步，甚至有市民跑步時未有佩戴口罩。不願透露姓氏的市民表示，不知道荃灣體育館即將成為檢測中心，並不憂慮會有感染風險，「就算（附近）有冇檢測中心都有機會中」。他直言，會照樣到海傍跑步，惟會佩戴口罩。另外，市民鄧先生因口罩令放寬才外出跑步，亦不清楚荃灣體育館即將成為檢測中心。他表示，不知道檢測詳請及政府的部署，所以未肯定自己會否繼續到荃灣公園海傍跑步，要視乎當日檢測情況而考慮會否改變跑步路線。他又指，自己多數在人流較少的時段跑步，其他市民都會維持一定的社交距離，但若人流較多就會改變跑步路線。

不少市民對全民檢測各持其見，有市民希望「求個安心」，更有市民擔心私隱問題或「怕麻煩」而不打算做全民檢測。

潘先生表示不相信政府，所以不會參與全民檢測。他認為現時政府公信力大打折扣，批評措施朝令夕改，難以令人信服，就算計劃免費都無法吸引他，要深思熟慮才配合政府的呼籲，覺得是次政府投放大量資源做全民檢測並非用得其所。他指出瑞典的華大基因測試套裝被驗出假陽性，質疑其在港公司全民檢測的準確度。他表示如果需要取得健康碼和懷疑自己受感染，會去自行去醫院檢測，寧願「靠自己」。

而不打算做全民檢測的江先生表示擔心私隱問題，不希望個人的基因資料被送往內地，或者日後受監控，用作建立社會信用系統。他說僱主沒有要求他檢測，也不太擔心自己受感染，如果有病徵會去看醫生，由醫生決定是否需要檢驗。他表示自己不信任政府，認為在疫情下須持健康碼出入境等政策屬政治操作，唯有以行動抵制，在國安法時代「見步行步」。

的士司機陳先生表示自己在8月初已完成運輸署提供的病毒檢測，批評是次全民檢測是自願參與，並非強制全民檢驗，「做啲唔做啲」沒有作用。他認為即使計劃免費，有部份市民怕麻煩不去檢測，社區仍存在風險，亦浪費資源。他又指兒子在這大半年的出門次數寥寥可數，認為感染風險低，不必檢測。