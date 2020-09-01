【足球轉會】34歲長友佑都加盟馬賽　曾在土超「戰力外」6個月　

日本後衛長友佑都周一（31日）落實以自由身加盟法甲球隊馬賽，在土耳其班霸加拉塔沙雷6月沒有上陣後，重返歐洲5大聯賽之一的法甲，大有機會與同效力馬賽的日本國腳酒井宏樹合組左右邊路防守。

9月12日便年滿34歲的長友，成為繼中田浩二、酒井宏樹後，第3位效力該支法甲球隊的日本球員。

上季效力土超加拉塔沙雷的他，今年1月被球隊從球員註冊名單中剔除，至今年7月初跟球會約滿後離隊，期間6個月內未曾在正式比賽上陣。他在周一接受測試後，同日簽上合約，來季將穿上25號球衣上陣，延續旅歐生涯。

今季取得歐聯資格的馬賽宣布簽入長友佑都，是球隊今夏第三簽。（馬賽官網）

長達6個月戰力外 經驗豐富成收購主因



司職左閘的他在土超經歷長達6個月「戰力外」日子，當同鄉香川真司與本田圭佑曾於去夏因自由身而煩惱落班，長友仍能以34歲之齡重返歐洲勁旅，加上2019/20球季在法甲以第二名完成的馬賽取得歐聯資格，日媒嘗試分析長友的「Step up」之謎。

加拉塔沙雷因非歐盟球員太多，年初取消了長友佑都的球員註冊，令他自去年12月後便再沒上陣。（Getty Images）

長友在過去兩季曾於歐聯上陣11場，有指馬賽左閘佐敦阿馬維早前確診新冠肺炎，球會又未能成功收購目標的摩納哥守將奧亨歷基（Caio Henrique），馬賽主帥保亞斯主張以自由身或借入形式，找尋佐敦阿馬維的輪換，最終他看中長友長年於歐洲踢球的經驗，「他擁有豐富的經驗，又具更衣室的領導者潛質，他會說多種語言，相信能成為阿馬維的支援，也能為球隊帶來安定感。」

去年轉投西乙球隊薩拉戈薩的日本國腳香川實司，球隊未能升上西甲後，有傳他也另覓去向。（右）（Getty Images）

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當打時期曾效力國際米蘭近7年的長友，對重返歐洲5大聯賽之一感到興奮，他在Twitter寫道：「能來到這麼優秀的球隊，打從心底感到高興，雖然即將展開艱苦的戰鬥，但我會證明這是正確的決定而努力！與日本代表的酒井宏樹成為隊友，我們會一起以武士精神戰鬥！」

長友自2010年外流至歐洲，先後效力意大利球隊切塞納與國際米蘭，曾為國米披甲210次共取得11球，兩年前轉投土超班霸加拉塔沙雷，共上陣65次，取得3入球6助攻。他曾代表日本隊上陣122次，連續3屆出戰世界盃決賽周。

30歲右閘球員酒井宏樹（右）在2012年由日職轉戰德甲，4年前加盟馬賽，左閘的長友大有機會與他合組左右邊防線。（Getty Images）

【今夏已落實轉會】