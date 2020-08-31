【足球轉會】利華古遜教頭承認夏維斯上車在即　另一射手亦將離隊

利華古遜中場夏維斯今夏成為車路士的轉會一大目標，似乎交易成事只是時間問題。利華教頭彼得保斯承認不期望這名德國球員，會再次跟隊操練，意味他「上車」在即。

21歲的夏維斯成為了歐洲列強的「獵物」，早前曾傳皇家馬德里、拜仁慕尼黑、曼聯都對他深感興趣，但最車路士「跑出」，有指轉會費將高達9000萬至1億英鎊。

今次交易若果成事，夏維斯就會成為「藍戰士」史上最貴收購，打破2018年門將阿列沙巴拿卡由馬德里體育會以7160萬英鎊過檔的紀錄。

夏維斯盛傳將轉投車路士。（Getty Images）

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利華古遜近日進行季前身體檢查，但不見該名中場好波之人的身影，保斯明言：「我想夏維斯及禾蘭不會再隨隊操練。」除了夏維斯外，去季聯賽攻入10球的射手禾蘭亦即將離隊，有指他將會轉投法甲球隊摩納哥。

保斯認為夏維斯不會再參與利華操練。（Getty Images）

夏維斯去季為利華古遜於各項比賽上陣45場，攻入18球為球隊首席射手。這名德國國腳助球隊以第5位完成德甲，直入新一季歐霸小組賽，並殺入德國盃決賽（2：4不敵拜仁慕尼黑），去季歐霸亦打入8強。

車路士首5輪賽程：

除了夏維斯外，禾蘭亦離隊在即。（Getty Images）

兩名主力得分手離隊在即，保斯直認有機會面臨更多球員離隊，有必要填補戰力。除了夏維斯及禾蘭外，利華古遜去季只有阿根廷前鋒艾拿利奧攻入10球或以上，可想而知兩人出走對這支德甲球隊有多大影響。