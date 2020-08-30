【足球轉會】阿積士金童不隨隊簽曼聯好事近　熱刺官宣今夏第三簽

車路士天天官宣新球員，曼城、熱刺、利物浦、阿仙奴也紛有「斬獲」……轉會市場上，英超Big 6中唯獨曼聯按兵不動。 曼聯球迷或許終於看到希望，盛傳「紅魔鬼」銳意簽入的23歲荷蘭中場雲迪碧克（Donny Van de Beek），未有隨阿積士出戰熱賽，消息指他力求在下星期內完成轉會。

雲迪碧克效力的阿積士，今日凌晨在熱身賽對德甲的法蘭克福，作為主力的雲迪碧克卻未有出現在大軍名單之中，主帥坦哈格（Erik ten Hag）直認「有事發生」：「有些事情正在發生，我們因而決定暫時不選用他，未來將看情況再決定（是否召他回球隊）」。

荷蘭媒體《AD》報道指，雲迪碧克的經理人不願讓這位23歲中場冒險，以免阻礙轉會事宜，報道續指，儘管阿積士目前未與任何球會達成共識，但相信這宗交易下周將有答案。

雲迪碧克是阿積士在2018/19球季打入歐聯4強的主力之一。（Getty Images）

傳皇馬曾開出6年合約 陷財困致「撻Ｑ」

到底令雲迪碧克願意放棄踢熱身賽的潛在東家是誰？身為阿積士行政總裁的曼聯舊將雲達沙早於6月已透露，「紅魔鬼」是眾多「追求者」之一，荷蘭傳媒《De Telegraaf》亦指曼聯已採取「實際行動」。

認識阿積士功臣：遊走越位線上的雲迪碧克

有指曼聯可能需面對巴塞隆拿競爭，巴塞上季已由阿積士簽入法蘭基迪莊，早前又換上荷蘭國家隊前領隊主教練朗奴高文領軍，加上急需換血，大有可能「荷蘭化」，不過西班牙電台RAC記者Gerard Romero在twitter直指雲迪碧克「並非巴塞的目標」，對曼聯而言無疑是好消息。

《De Telegraaf》指皇家馬德里早前本已向雲迪碧克開出一紙6年長約，但這支西甲豪門受新冠肺炎疫情所累，財政狀況大受衝擊，一隊球員更因而需減薪，只好放棄收購，轉會因而告吹。

一眾英超競爭對手紛紛收購新兵，曼聯至今仍未有收獲。（Getty Images）

熱刺第三簽 狼隊鐵衛正式加盟

在曼聯還未行動之時，他們的前主帥、現任熱刺領隊摩連奴又購得心頭好。熱刺今日（30日）宣布，正式由狼隊簽入右閘馬特杜靴迪（Matt Doherty），盛傳轉會費約1470萬英鎊，雙方簽約至2024年。杜靴迪亦是熱刺繼免費簽入的門將祖赫特及前拜仁慕尼黑中場賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）後，今夏第3名收購。

28歲的杜靴迪為愛爾蘭國腳，由2010年起效力狼隊10年，過去4季只缺陣過7場聯賽，堪稱鐵人，上季曾助狼隊打入歐霸盃8強，他會先隨愛爾蘭出戰歐洲國家聯賽，再返回熱刺報到。

馬特杜靴迪將會穿起熱刺的2號球衣。（twitter）

【今夏已落實轉會】