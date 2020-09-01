英超｜第6級聯賽球隊球迷異想天開　參加美斯爭奪戰與曼城拗手瓜

美斯要求離開巴塞隆拿成為新球季前的最大話題，除了能否離開之外，下一站都是外界討論焦點之一。 雖然美斯似乎已情傾曼城，但英格蘭第6級別聯賽球隊斯巴坦斯（Blyth Spartans）球迷決定「刀仔鋸大樹」，籌款助球隊加入「美斯爭奪戰」。

雖然外國傳媒指美斯與曼城「眉來眼去」，但亦指出除了「藍月亮」外，國際米蘭亦有興趣羅致這名阿根廷球星。

曼城確實是最有機會得到美斯的球會，但美斯仍未解決與巴塞隆拿的合約問題，而且更有機會要以打官司解決，故鹿死誰手仍是不得而知。

美斯提出離隊要求，引起軒然大波。（資料圖片／Getty Images）

美斯四圍踢？放心，改圖啫！（按圖放大）：

+ 6 + 6 + 6

正因為一切仍有可能，故斯巴坦斯球迷Dan Rolls決定博一博，於網上發動籌款行動，希望集得6.23億英鎊，資助愛隊爭奪美斯。

不過，Rolls亦有自知之明，於引言「戴定頭盔」：「常言道：不開那一鎗的話就100%射失，所以我們就試一試吧。我們似乎不太可能得6.23億鎊（約7億歐元）去啟動美斯的放人條款，球會亦不太可能提出令美斯心動的合約條件，所以籌得款項最後會全數捐給斯巴坦斯。」

曼城與PSG在美斯爭奪戰中佔優，美斯與哥迪奧拿或尼馬有望再度合作。（資料圖片／Getty Images）

美斯13歲加入巴塞隆拿，為球隊贏下不少錦標。（Getty Images）

可是，斯巴坦斯球迷對這次籌款行動不太熱心，過了半日僅得36鎊，過了16小時終於突破50鎊大關，籌得61鎊。

斯巴坦斯球迷發動籌款。（網上圖片）

曾籌款助新帥增兵

這並非該支英格蘭北部球隊首次籌款行動，斯巴坦斯5月換帥時，球迷就籌得1.05萬鎊，資助新帥Michael Nelson買人，Nelson亦有用這筆資金收購兩名球員，事後感激球迷的實際支持行動。

斯巴坦斯今周就會開始新球季，首戰作客南希爾斯（South Shields）似乎不會見到美斯的身影。

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