【美斯出塞風波】西甲出聲明支持巴塞隆拿　欲得球王需付7億歐元

美斯出走巴塞隆拿成為近日熱門話題，雙方在合約條款上各執一詞陷入僵局，西甲周日（30日）出聲明更是火上加油，將今次風波再推近告上法庭的結局。

巴塞隆拿日前發表聲明指美斯正式提交轉會要求，但在合約條款出現分歧。美斯合約中有條款列明，這名阿根廷球星可於季後選擇提早完約，以自由身轉會，但巴塞指合約表明必須每年6月10日前提出要求，但新冠肺炎使球壇停擺，西甲於6月11日才重開，故這條款於今季而言已經過期。

美斯想走，巴塞拼命留人。（Getty Images）

紐維爾舊生球迷希望美斯回家：

「交出7億歐元是唯一出路」

美斯的律師則表示沒有所謂明確日期，只要球季結束就可以觸發條款，故堅持這名32歲射手可以自由身選擇下一站。

雙方各執一詞極有機會在法庭解決紛爭，西甲周日的聲明更將這場「無形戰爭」推向開戰一步。足球記者Fabrizio Romano於Twitter刊登了西甲賽會聲明，簡單一句總結：「美斯現時合約仍然有效，交出7億歐元放人條款是唯一出路。」

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西甲撐巴塞聲明。（網上圖片）

美斯感心灰意冷，在巴塞的日子進入倒數階段。（資料圖片／Getty Images）

不過，美斯陣營深信他們有理有據終止合約，外國傳媒連日均指美斯正準備轉投英超的曼城，與恩師哥迪奧拿再度合作。如果雙方繼續堅持己見，極有機會要在法庭解決。

美斯要求終止與巴塞隆拿合約，震驚球壇。（Getty Images）

美斯要走，網上即時瘋狂改圖：

+ 5 + 5 + 5

西甲今次站在巴塞隆拿一方跟錢有一定關係。C朗拿度2018年離開西甲及皇家馬德里，轉戰意甲加盟祖雲達斯，令到西甲的商業價值大減。如果美斯真的成功「出塞」，實令西甲商機跌到谷底，收入定大受影響，故才會幫巴塞用盡一切方法強行留住美斯，但這樣做定必令雙方對簿公堂，到時哪一方勝訴也好，亦會對西甲的形象有負面影響。

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