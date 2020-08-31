【足球熱話】阿根廷總統關注美斯離隊　史特加球迷為美斯搞眾籌

美斯要求離隊，關於球王的轉會傳聞滿天飛，紛紛傳出各大豪門爭奪美斯的消息。在美斯的家鄉羅薩里奧（Rosario），紐維爾舊生球迷上街希望美斯回歸，連阿根廷總統費爾南德斯也開腔，勸喻美斯跟隨前輩馬勒當拿的腳步，返回老家結束足球生涯。

美斯心淡，決意離開效力已久的巴塞隆拿，他以掛號傳真（burofax）向球會要求離隊，若雙方各不相讓，大有機會鬧上法庭，盛傳美斯希望與巴塞好來好去，不願意對簿公堂。

阿根廷球王傳出離隊消息後，各大豪門紛紛傳出有意羅致美斯，當中包括曼城﹑巴黎聖日耳門及祖雲達斯，更盛傳美斯將與恩師哥迪奧拿在曼徹斯特重逢。

美斯拒參加病毒檢測 肯定缺席巴塞開操

西甲出聲明支持巴塞隆拿 欲得球王需付7億歐元

美斯離開巴塞在即，他的去向當然是全世界的焦點所在。（資料圖片／Getty Images）

美斯四圍踢？放心，改圖啫！（按圖放大）：

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除了各大歐洲豪門對美斯虎視眈眈外，美斯母會紐維爾舊生的一眾球迷，日前在他的家鄉羅薩里奧上街宣示訴求，揮動旗幟，希望美斯回家效力。阿根廷一代球王馬勒當拿，當年正是在33歲那年從歐洲回流阿根廷，並加盟紐維爾舊生，球迷如今抱持相同期望，盼望愛隊再度出現阿根廷球王的身影。

不止一眾紐維爾舊生的球迷，如今連小保加球迷﹑阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）同樣開腔，力邀美斯返回老家，「美斯在所有國民心目中佔相當重要的位置，我們從未看過他在國內效力，希望他可以在母會紐維爾舊生高掛球靴。」

值得留意的是，紐維爾舊生所謂「母會」，只是美斯13歲之前曾效力的球會。美斯11歲時患上成長荷爾蒙缺乏症（Growth hormone deficiency），這個足以摧毀他球員生涯的病症，每月要付出1000美元醫藥費，父親Jorge購買的醫療保險，只能夠支持兩年費用，他當時效力的紐維爾舊生隊原先答應為美斯支付藥費，後來卻反口拒絕。美斯一家無力再付之下，他13歲那年，一家人通過加泰隆尼亞的親戚為美斯搭路到拉瑪西亞試腳，巴塞隆拿收容了他並承擔一切醫藥費，成就一代傳奇。美斯出道至今整個職業球員生涯均在巴塞度過，一支曾對他出爾反爾的球隊，他到底有多深厚感情，只有天知道。

阿根廷國民通常看到美斯穿國家隊球衣上陣，但甚少在國內獻技。（資料圖片／Getty Images）

【紐維爾舊生冀美斯回家】

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史特加搞眾籌簽美斯 目標籌9億歐元

西甲賽會早前聲稱美斯與巴塞的合約仍然有效，若美斯想離隊，有關方面便要支付7億歐元的天價違約金，一旦屬實，必定嚇走不少潛在買家。

單靠球會的力量，不足以支付高昂的違約金，所以德國球會史特加的球迷便在網上發起眾籌，目標籌得9億歐元，惜反應一般，至今僅累積超過260歐元。若果未能籌得9億的話，累積金額將全數捐給慈善機構。