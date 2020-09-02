【英超】傳雲迪碧克投曼聯選用摯友舊號碼　一度因心碎夜夜無眠

阿積士中場雲迪碧克（Donny van de Beek）盛傳將轉投曼聯，由於「紅魔」6號球衣為保羅普巴擁有，故雲迪碧克需要另選球衣號碼。 有傳他將會選用34號球衣，揀這個號碼背後亦有一段故事。

阿積士近年有多名年輕球員成名，法蘭基迪莊、迪歷特先後離隊，轉投巴塞隆拿及祖雲達斯，雲迪碧克去季前曾承諾多留一季，盛傳將會轉投英超曼聯。

英格蘭傳媒指雲迪碧克轉會即將完成，更指收到消息已揀好了球衣號碼，將會用好友艾迪克諾尼（Abdelhak Nouri ）的34號球衣。

諾尼2017年友賽中突然暈倒，最終「大步檻過」，但足球生涯寫上了句號。（Getty Images）

諾尼2017年隨阿積士友賽雲達不來梅時突然暈倒，隨即由直升機送院急救，腦部因缺氧永久受損，胞兄曾透露胞弟已成植物人，2018年夏天奇蹟出現，諾尼脫離昏迷蘇醒，意識逐漸恢復並能認出家人，今年3月家人宣布他已出院，但因腦受損無法繼續球員生涯，23歲就要退休。

有傳雲迪碧克將改穿34號波衫。（Getty Images）

與曼聯傳緋聞的球員（按圖放大）：

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曾心碎無眠 不敢探望臥床戰友

雲迪碧克與諾尼同為阿積士青訓產品，兩人同齡故一起奮鬥多年，關係就如兄弟一樣。諾尼效力阿積士時身披34號，英國傳媒指雲迪碧克將會改穿摯友號碼，為諾尼繼續足球夢。

雲迪碧克攻守兼備，技術全面。（Getty Images）

23歲的雲迪碧克去年訪問曾表示得知諾尼情況時心碎欲絕，一度情緒低落兼且失眠，有一段時間怕自己承受不住，不敢去探望好友。

尤尼斯2018年轉投拿玻里，改用34號波衫。（Getty Images）

事實上，諾尼舊隊友尤尼斯（Amin Younes）及韋特文（Joel Veltman），離開阿積士分別轉投拿玻里和白禮頓後，都為諾尼選擇穿上34號，可見一眾阿積士球員感情十分深厚，故今次英國傳媒指雲迪碧克會揀34號亦不無道理。

雲迪碧克上季為阿積士攻入歐聯4強的一大功臣。（Getty Images）

現時曼聯34號球衣沒有主人，之前用這號碼的正是門將甸恩軒達臣，但他被借到錫菲聯後，這號碼懸空，軒達臣歸隊後未有新號碼。

如果雲迪碧克最後不用34號球衣，還有數個號碼可以選擇，但英國傳媒認為7號已預留給另一目標、多蒙特翼鋒查頓辛祖，11號雖然懸空，但有傳格連活特或會改用這號碼，16、19號暫時沒有主人。

【今夏已落實轉會】