英超｜雲達沙感人全版廣告「託孤」　請曼聯球迷好好照顧雲迪碧克

雲迪碧克離開成長到成名的阿積士，轉投曼聯。球會製作自白短片送別他，阿積士行政總裁雲達沙儼如慈父送子，在曼市的報章買下全版廣告，刊登公開「託孤信」向曼聯球迷動之以情：「請好好照顧他。」

雲迪碧克離開成長的球會，一躍「夢劇院」，紅魔名宿雲達沙出力不少。這位球員時代為曼聯帶來4次英超，歐聯及世冠盃各1次的鋼門，在雲迪碧克正式轉投曼聯後儼如送走「親生仔」，不僅在twitter轉發阿積士送別雲迪碧克的短片時，着曼聯「睇住佢」，還親自在《曼徹斯特晚報》刊登公開信，向「紅魔」球迷盡訴衷情，字裏行間流露點點「魔性」。

曼聯今夏第一簽 雲迪碧克簽約5年披34號球衣

雲迪碧克投曼聯選用摯友舊號碼 一度因心碎夜夜無眠

剖析曼聯新援雲迪碧克踢法 變陣菱形中場的大膽猜想

雲達沙在《曼徹斯特晚報》買下全版廣告，刊登給曼聯球迷的公開信。（Twitter@vdsar1970）

雲達沙感人公開信向曼迷「託孤」

雲達沙在信中跟曼聯球迷說「看來我們的路途，再度交匯了」，皆因雲迪碧克加入曼聯：「正如他的眾多前輩，最初跟我們一起時，還是小男孩。但他出道不久，已是我們的最佳球員之一，尤其最近幾年。」

雲達沙為「紅魔」球迷介紹這孩子在阿積士的戰績，包括2017年歐霸決賽。那年阿積士正是不敵曼聯腳下，雲達沙不忘加上「別放在心上」，表明不是要乘機發晦氣，並指雲迪碧克在陣的阿積士「向世界展現阿積士的價值」。

雲達沙一句「我們的路途再度交匯」，讀來情真意切。（Getty Images）

曾效力曼聯的荷蘭球員（按圖放大）：

+ 6 + 6 + 6

雲達沙續稱，阿積士致力培養新秀，讓新人有機會在最高水平比賽，「球會這方面是世界最佳之一，以此為榮，正如你們。而你們的新寵兒，正是這份榮耀的化身」。這亦令阿積士不欲送走雲迪碧克，「但我們明瞭，他是時候前進逐夢」。

【球迷重貼歐霸盃決賽雲迪碧克上陣短片】

20 year old Donny Van De Beek cameo vs #MUFC in the 2017 Europa League final 😍🔴🔥 pic.twitter.com/3BroqaZeAh — SAM SAM 🪐 (@badboysammy_) September 2, 2020

雲達沙把這孩子交託給自己的舊東家，有信心他在奧脫福蛻變，「除了你們的劇院，沒有其他更好地方。信我！我都知道」。

請好好照顧我們的Donny，助他造夢。 阿積士行政總裁雲達沙

雲達沙在08年歐聯決賽救出安歷卡的12碼，為曼聯帶來第3次歐洲冠軍。（Getty Images）

曼聯球迷眼見「Big 6」在轉會市場紛紛出手，愛隊未見動靜，只能乾着急。直至本周初傳出雲迪碧克「入魔」消息，期待數天終於可以「開香檳」，而且今夏第一簽即羅致歐洲現時最矚目新星之一。

眼見昔日名宿如此囑咐，不少球迷難掩感動，更有球迷要求曼聯「出手」：「下一宗交易，用活華特（曼聯執行副主席）交換雲達沙吧！」

【阿積士感人短片送別雲迪碧克】

魔性，傳承了。（twitter@ManUtd）

【與曼聯傳緋聞的球員】

+ 9 + 9 + 9

【今夏已落實轉會】