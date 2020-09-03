【足球轉會】曼聯今夏第一簽　雲迪碧克簽約5年披34號球衣

曼聯球迷引頸以待的第一簽成事了！阿積士中場雲迪碧克正式加盟紅魔鬼，簽下5年合約，該名荷蘭國腳將披上34號球衣。 雲迪碧克在阿積士效力13個年頭，如今離隊外闖揭開生涯新一章，該名阿積士金童以一通「與爸爸的電話」向一眾母會球迷告別。

曼聯在今夏轉會市場阻滯重重，求購查頓辛祖失敗，阿士東維拉隊長基亞利殊又未有進展，紅魔鬼如今終迎來今夏首名新兵，成功簽入阿積士中場雲迪碧克（Donny van de Beek）。該名23歲的荷蘭國腳與曼聯簽下一紙5年合約，據報此子以4000萬鎊轉會費加盟。

雲迪碧克正式加盟曼聯，成為紅魔鬼今夏首簽。（曼聯Twitter截圖）

雲迪碧克是曼聯史上第13名荷蘭外援，名宿包括雲達沙﹑雲尼斯達萊及尹佩斯，他同樣希望與前輩一樣在紅魔鬼取得成功，「加盟曼聯是我職業生涯的重要一步，有幸效力一間如此具規模的球會，我希望跟隨一眾前輩的腳步，在曼聯寫下歷史。」

曾效力曼聯的荷蘭球員（按圖放大）：

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曼聯中場本身已有「雙核心」普巴及波基斯費南迪斯，加上雲迪碧克後，這條中場線令人期待，雲迪碧克坦言急不及待與他們在場上合作，「普巴與費南迪斯是極具級數的球員，我十分期待與他們並肩作戰，並在他們身上學習。」

普巴與費南迪斯合作愉快，或成普巴續約的主因。（資料圖片／Getty Images）

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正如早前加盟白禮頓的韋特文（Joel Veltman），不少阿積士球員轉投新球隊後選用34號，事關阿積士小將諾尼（Abdelhak Nouri）在2017年夏天一場熱身賽中突然暈倒，最終因腦部受損而成為植物人，球員生涯就此結束。

雲迪碧克與諾尼同樣在1997年出生，二人在青年軍時期份屬好友，所以雲迪碧克決定披上34號球衣，延續好友的足球夢。

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雲迪碧克為臥床好友諾尼，將在曼聯披上34號球衣。（曼聯Twitter截圖）

離開效力13載的母會，雲迪碧克透過阿積士官方Twitter向一眾球迷道別，在一條約兩分鐘的短片中，雲迪碧克以致電父親的方式，講述他在阿積士的旅程，由青年軍逐漸成為球隊主力，他感激阿積士上下多年的照料，稱是時候在生涯踏出下一步。

曾效力曼聯的雲達沙，就像阿積士新星們的「爸爸」，除了是阿積士現任行政總裁，亦為隊內新星的「生涯規劃」作打算，協助覓得「好人家」，例子包括分別效力巴塞的迪莊及祖雲達斯的迪歷特。雲達沙透過社交網站叮囑曼聯，希望紅魔鬼好好照顧雲迪碧克。

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