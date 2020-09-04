【足球熱話】山齊士不堪回首的過去　自爆投曼聯的中伏經歷

人類總會做錯決定，剛正式轉會國際米蘭的阿歷斯山齊士，效力曼聯期間表現一般。「山神」如今終敞開心扉，坦言在曼聯的首節訓練後，已知道加盟曼聯是錯誤的決定。

智利球星阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）在2018年年初由阿仙奴加盟曼聯，及後經歷失意兩個的球季，去季被外借至國際米蘭，在意甲重開後「鹹魚翻生」，終於在今年夏天被國米買斷。

山齊士免費投國米 曼聯終可止蝕 慳埋夠買多個般奴

山齊士加盟國際米蘭後重現久違的笑容。（資料圖片／Getty Images）

成功「脫苦海」的山齊士，如今不再是紅魔鬼的一分子，終於可以暢所欲言，透過社交網站上載影片，坦言加盟曼聯後才發現「伏已中」。「山神」稱面對曼聯的邀請，加上「肥約」下難免心動，他自小也是曼聯的球迷，所以他在沒有掌握太多資訊下便匆匆簽約，惟當他參與首節訓練立即感後悔。

山齊士自爆在曼聯首節操練後，已發現有不妥。（資料圖片／Getty Images）

山齊士心感不妥，更泛起解約的念頭，「我在首節訓練後了解到不少事情，我回家便向我的經理人說：『我能否立即解約並返回阿仙奴？』，他們隨即大笑起來，而我向他們分享我的所見所聞，但合約已簽，我必須繼續履行合約。」

「山神」在時任曼聯領隊摩連奴麾下不受重用，由球隊不可或缺的靈魂人物，到可有可無的後備球員，對山齊士打擊甚大，「我記得對韋斯咸的一仗，當時我並不在大軍名單，這是生涯中首次的經歷，我簡直覺得不可思議。我由必然正選變成後備，當我回家後感到非常失落。」

山齊士直言加盟曼聯是個錯誤的決定。（資料圖片／Getty Images）

淪為後備外，山齊士同樣受盡外界閒言閒語的攻擊，「我在曼聯不受重用，很多傳媒及球員不清楚隊內情況，他們便隨意加予評論，將所有犯錯的矛頭亦指向我。」

山齊士在曼聯的日子不好過，如今終於成功逃離奧脫福，在國際米蘭開展職業生涯的新一頁。

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