行山｜曾淑雅與鄧伊程結伴行屯門徑　輕鬆郊遊到「彩虹欄杆」打卡

曾淑雅（Jumbo）及鄧伊程（Tiffany）兩位美少女昨日結伴行山，她們行了一條位於屯門的低難度行山路線，由屯門港鐵站出發，行屯門徑到「彩虹欄杆」打卡，之後到藍地水塘。

曾淑雅及鄧伊程都是TVB節目《姊妹淘》的主持，但鄧伊程早前宣布結束兩年TVB主持生涯，專注跳高訓練。兩位美少女昨日相約去行山，由屯門港鐵站出發，行到杯渡路的盡頭，接麥理浩徑上山，至分岔口轉左，行屯門徑，前往著名打卡勝地「彩虹欄杆」。

【曾淑雅及鄧伊程行屯門徑】

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離開「彩虹欄杆」，兩人再行到藍地水塘，之後沿馬路行出藍地落山。除了「彩虹欄杆」外，兩人在藍地水塘影得最多相及短片，這裏是這條路線的另一個打卡點。

據曾淑雅分享的GPS資料，全程約4.6公里，她們花了2.5小時行完。鄧伊程就表示，若果加上休息及拍照時間的話，則用了3小時；她認為如果難度以5星最高的話，這條路線只有2星。

彩虹欄杆行山路線介紹：

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鄧伊程補充，沿途有山水，亦有涼亭及長凳予人休息，途中的樹蔭亦多，不會長時間曝曬，但她提醒路上沒有補給點，上山前記得帶足糧水。曾淑雅在Instagram上感歎：「走入大自然，終於可以吸下新鮮空氣啦！」

【鄧伊程間中都會去行山】

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這條「彩虹欄杆」加藍地水塘的路線不長，難度又不高，所以曾淑雅及鄧伊程看來都沒有帶太多裝備，兩人同樣以Sports Bra上陣，加上leggings，還有戴太陽帽。

曾淑雅及鄧伊程本身都有行山經驗，鄧伊程近半年行過馬屎洲、千島湖及良田坳等，而曾淑雅更加行過蠄蟝石頂、馬鞍山、黃牛山等較高難度的路線。

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很多女藝人喜歡行山郊遊，例如蘇皓兒：

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