單車│德國車手「兩海賽」最後200米大爆發　睇準一絲空間後上制勝

Tirreno-Adriatico周一( 7日）舉行第一站，有「德國轟炸機」之稱的艾克文( Pascal Ackermann）在最後直路餘200米時大爆發，力壓其他衝刺車手奪得首站勝利，精彩得這名德國車手亦明言要「一睇再睇」。

Tirreno-Adriatico因於意大利第勒尼安海及亞得里亞海兩岸中間舉行，故又有「兩海賽」之稱。首站於意大利中西部城市甘馬約雷上演，未有太多爬山路段，最後大直路成為「爆車天堂」。

艾克艾（紅圈）最後200米仍大落後不少。（網上圖片）

法國的柏堤（Adrien Petit）於最後700米試圖突圍，但車群很快已經追上，最後500米一眾衝刺好手擺好陣勢，但艾克文此時仍與領先車手相距約10個車位。

進入最後200米時，艾克文的破風手回頭一望更是不見「轟炸機」本人，丹麥車手確治（Magnus Cort）此時先發制人，但哥倫比亞的加維利亞（Fernando Gaviria）後上搶走領先位置。

艾克文最終力霍加維利亞勝出「兩海賽」首站。（美聯社）

眼看加維利亞似乎已經穩奪首站勝利及象徵總排名領先的藍色戰衣，艾克文卻在右邊靠圍欄位不停追趕，連過數人後已到了加維利亞身旁，衝線兩人齊齊壓車，很快就見到艾克文就舉起雙手揚威。

慢鏡可見艾克文以三分之一個車轆壓過加維利亞，率先衝過終點，於「兩海賽」旗開得勝，取得了藍色戰衣。

德國轟炸機後上狂爆逐格睇：

+ 2 + 2 + 2

艾克文披上象徵總排名領先的藍色戰衣。（美聯社）

「The German bomber」賽後說：「我過去整個星期都在養病，6日之是騎過一次車，所以很滿意今天的衝刺。我一定要再看一次今站比賽，因為感覺實在太好了。我找到右方的空隙，雖然沒有太多空位，但幸好足夠讓我殺上去。」

富美、湯馬士等大名車手都有參戰。（美聯社）

多名大名車手等待山路駁火

這場為期8日的賽事今年有不少大名車手參賽，英國車手富美（Chris Froome）及謝連湯馬士（Geraint Thomas）因要「讓路」給哥倫比亞「天才」貝勞（Egan Bernal），未有入選Team Ineos的環法大軍名單，於「兩海賽」寓賽於操，為之後的環西及環意作準備。

除了兩名環法冠軍之外，意大利「鯊魚」尼巴利（Vincenzo Nibali）、英國的西蒙耶斯（Simon Yates）與丹麥全能車手富辛（Jakob Fuglsang）都有參戰，觀眾或可於第4及第5站兩場山路路段見到他們鬥法。