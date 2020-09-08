【網球】疫情下本地體育賽逐漸重啟　全港網球公開賽10月上演

近日疫情有緩和跡象，香港體育賽事亦逐漸重啟，除下周復賽的香港超級足球聯賽與下月復辦的香港田徑測試賽外，香港中華游樂會今日（8日）宣布年度網球盛事「全港網球公開賽」將在10月回歸。

香港中華游樂會周二（8日）發放新聞稿宣布，全港網球公開賽由即日起至9月27日接受公眾報名參加。這項由香港中華游樂會主辦、香港網球總會認可的賽事，將於10月17日揭開序幕，賽期將橫跨6星期。

18歲的王康怡在去年的香港網球公開賽女單決賽封后，她於今年4月在國際網球協會（ITF）的最新青少年排名升上第18位，是她個人生涯最高的排名。（資料圖片）

會方暫時未公布參加者或觀眾需因應疫情而作的防疫措施。而已在7月圓滿落幕的香港精英網球邀請賽，當時因應政府防疫政策，只開放予會員及嘉賓，入場前需申填寫健康申報表、佩戴口罩及量體溫。

本屆香港公開賽共設有11項賽事，包括男子單打、男子雙打、女子單打、女子雙打、混合雙打、18 歲或以下青少年男子單打、18歲或以下青少年男子雙打、18歲或以下青少年女子單打、18歲或以下青少年女子雙打、14歲或以下青少年男子單打以及14歲或以下青少年女子單打項目。賽事獎金獎品總值達30萬港元。

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