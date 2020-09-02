【網球】前一姐張玲因傷掛拍　優雅與專業並重　重返校園回饋體壇

下月踏入31歲的前香港網球「一姐」張玲宣布退役，結束近16年的職業生涯。歷年來交出一張張漂亮成績表的她，因手肘傷患無奈下此艱難決定。 她將重返校園冀能以專業知識回饋本地體壇，「希望以某種方式繼續參與網球運動，回饋並幫助年輕球員實現目標和夢想。」

自15歲已成為職業球員的張玲，其職業生涯的最高成就之一，要數在2013年亞洲錦標賽女單半準決賽擊敗2號種子中華台北的詹謹瑋，不僅勇奪一面銀牌，亦憑着這項佳績讓網球運動重返香港體育學院的「A級」精英運動項目，再次得到體院多方面的支持，為培育更多網球精英作出貢獻。

張玲在2018年亞運會女單8強飲恨出局，當時仍表示希望能第4度為港再戰亞運。（資料圖片/鄭子峰攝）

因傷退役後重返校園

然而她自去年便與運動員最大的敵人—傷患抗衡，她的右手肘筋膜因勞損撕裂，去年施手術後雖漸漸重拾狀態，惟始終難以負荷密集比賽。

在全球比賽因疫情停擺下，以30歲之齡退役並重返校園，修讀康體及休閒事務管理大專課程，以另一形式回饋香港網球甚至體壇。「在職業生涯中，雖然少不免必須要克服傷患的困擾，但一路走來仍然覺得自己很幸運可以實現網球夢，碰上好的對手及團隊。」她感謝所有在職業生涯中幫助過她的教練們和工作人員。

「自小我就以職業網球員為目標，拼盡全力去爭取每一場勝利，讓網球帶領我前進。」張玲說。（由網球總會提供）

「縱然我生命的這一章節完結了，但展望在可見的將來，以某種方式繼續參與網球運動，回饋並幫助年輕球員實現自己的目標和夢想。儘管我告別了網球運動員的身份，但我永遠不會離開最愛的網球。再次感謝大家的支持！」張玲再次感恩說道。

張玲為香港獲獎無數，網總會長莫君逸表示：「無庸置疑，張玲必將名垂香港網壇史。」（由網總提供）

3度出戰亞運會 保持多項港隊紀錄

張玲稱霸了香港網壇逾10年之久，生於湖南的她自9歲學習網球，15歲離鄉別井加盟港隊展開職業生涯。她於2007年登上世界青年排名第16位，至今仍是港隊歷來最佳。

她在生涯中共贏得14個單打與7個雙打冠軍，分別3度代表香港出戰全運會和亞洲運動會，並自徐婉圓1962年在女雙夥拍斯里蘭卡球手Ranjani Jayasuriya歷史性為香港贏得首面亞運會奬牌以來，首位網球運動員再度在亞運會揚威賽場，她分別於2014年和2018年女單兩度打入半準決賽，2018年混雙亦闖入八強。

她為港隊出戰協會盃團體賽長達11年，取得37場勝仗，兩項數據均是港隊紀錄，但過去兩屆亞運，在單打及混雙三度8強止步，與獎牌擦身而過留憾。

張玲優雅與專業並重，無奈因傷以30歲之齡告別賽場。（由網總提供）

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