【田徑】21世紀標槍最強戰績誕生　德國名將瘋狂一擲進逼世界紀錄

在波蘭舉行的國際田聯洲際巡迴賽，27歲德國田徑名將維特（Johannes Vetter）於男子標槍比賽中，擲出97.76米勇奪金牌，創下世界男子標槍近24年來最佳成績，與世界紀錄98.48米僅相差0.72米。

維特以97.76米取得世界第二最遠標槍成績。（國際田聯）

2017年世界錦標賽金牌得主維特，此前的個人最佳紀錄是該年擲出的94.44米。周日的世界田聯洲際巡迴賽（World Athletics Continental Tour），維特看到突破世界紀錄的希望。

21世紀以來最佳世佳紀錄

維特去年因狀態不佳在世錦賽以90.03米摘銅，他於今賽第3擲全力一擊，只見標槍在空中畫出完美弧線落在遠方，當數字97.76米投映到屏幕時，維特深感不可置信，「我不知該如何描述這一擲，真的是完美的時刻。」他除了把個人最佳紀錄推前3米多，距離捷克名將澤萊茲尼（Jan Železný）於1996年創下的世界紀錄，亦僅不足1米之差，錄得21世紀最佳成績，未來有望刷新世界紀錄。

「當投出絕佳的一擲時，你能從身體感覺到。」維特說。（GettyImages）

說起這一擲，維特仍感不可思議：「當投出絕佳的一擲時，你能從身體感覺到」，又續道：「標槍是需要利用全身力量達到平衡狀態的運動，由右腳趾到胸部再到手臂，整個過程在不到1秒鐘內一氣呵成。當下就能感到這是很有爆發力的一擲，這種感覺只在3年前創下個人最佳時體驗過，如今再感受到這美妙的時刻。」

自田聯改制後，世界上僅19名運動員打入「90 Club」。（GettyImages）

21世紀最瘋狂一擲：

教練大有來頭 改制前擲出「破百」世績

值得一提的是，維特的教練、同是德國人的霍恩（Uwe Hohn）是標槍界超級傳奇，他曾在1984年「舊制」之下，擲出104.80米的世界紀錄，是史上首位、也是唯一一位「破百」的標槍運動員。

然而，國際田聯為安全考慮，自1986年4月1日起，把男子標槍的重心前移4厘米，以此限制標槍的滑翔性能，新賽制之下，再未嘗有運動員擲出破百的戰，霍恩的104.80米舊制世界紀錄，也就成為無人能破的傳奇。

作為運動員的維特卻從不被「不可能」一詞限制，「我猜很多人都認為擲出超過95米是不可能的事，我做到了，而且我認為還有進步的空間。很小的差別（調整）、非常微小的差別，已可以改變很多結果。」

「舊制」世界紀錄保持者、教練霍恩認為維特這次成績增強了信心，其狀態可望打破世界紀錄。（GettyImages）

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