【田徑】法拉每K步速2:49　1小時跑21330米破基比沙拉斯舊世績

37歲英國「飛毛腿」法拉（Mo Farah）自從去年12月宣布回歸田徑場後，直到香港時間周六（9月5日）凌晨方首次現身賽場，角逐鑽石田徑聯賽布魯塞爾站。 每公里2分49秒的「披醒」，為他帶來人生首個室外賽世界紀錄——他於1小時賽跑出21330米，比名宿基比沙拉斯2007年寫下的舊績（21285米）多45米。

法拉久違正式賽事11個月，大半年來首戰就跑出世界紀錄。（Getty Images）

「打破世界紀錄當然不是易事，但當你真正去做，才知道比想像中更難。尤其這個紀錄已屹立多年。」法拉賽後說。

儘管他在倫敦及里約連續兩屆奧運囊括5000米及1萬米金牌，但數到室外賽世績，今次的1小時賽才是第一個，之前他只保持室內2里賽世界紀錄。

賽前，法拉已矢志改寫基比沙拉斯2007年跑出的舊紀錄。

1小時跑21330米，即以2分49秒「披醒」跑53.325圈，你能跟多少？（Getty Images）

最後1分鐘加速反超前封王

1小時賽的規則就是60分鐘跑出最長距離者勝。比賽進入後半，法拉才與比利時的阿比迪（Bashir Abdi）帶出，但步速仍落後予當年的基比沙拉斯，直至最後15分鐘，他倆才超越名宿，並漸漸帶開，看來新世界紀錄誕生，只是時間問題。

法拉的訓練拍檔阿比迪最後5分鐘率先帶開，但當時鐘進入最後1分鐘，法拉從後趕上，一直領先到最後一刻，終在1小時內跑出21330米，較基比沙拉斯當年多出45米，阿比迪以21322米排第二，瑞典的奧利華則以20218米獲季軍。

21330米，即是標準400米跑道的53.325圈。

「大約還剩10圈吧，比賽十分激烈，Bashir（阿比迪）帶出，我也很高興。不過到了最後1分鐘，我狀況極好，我一直相信自己的步伐，我知道自己有機會勝出。最後時刻加速，一直是我的最佳戰略。」法拉說。

9月12日北愛跑半馬

法拉對上一次比賽，已是去年10月的芝加哥馬拉松。兩個月後，他宣布回歸田徑場，以東京奧運1萬米為目標。惟奧運及各場賽事因疫情而取消，法拉時隔10個月，才亮相正式比賽，猶幸一擊即中，以世界紀錄答謝田徑迷支持。

法拉下一場賽事將是9月12日的北愛爾蘭安特里姆海岸半馬，之後就是10月4日的倫敦馬拉松，屆時他將任賽事領跑員，協助傑祖基及比基利等高手創仕績。

除了男子1小時賽誕生新世績，女子組賽事同樣寫下驚喜。荷蘭氣袋絲芬夏辛（Sifan Hassan）以18930米，改寫戴婭頓妮於2008年跑出的舊世界紀錄，後者當時的成績是18517米。

絲芬夏辛（Sifan Hassan）打破女子1小時賽世績。（Getty Images）

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