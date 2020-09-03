【田徑】20歲撐竿跳「小鮮肉」再奪冠　鑽石聯賽改街頭上演照贏　

即使在奧運大放光芒的機會延遲一年，20歲的瑞典撐竿跳超級新星杜普蘭蒂斯（Armand Mondo Duplantis）仍在世界獨佔鰲頭。 這名世界紀錄保持者在周三（2日）的田徑鑽石聯賽瑞士洛桑站以6.07米奪冠，今季12連勝，惜最後因天色影響，無法挑戰室外最佳成績。

又名Mondo的杜普蘭蒂斯，今年2月在世界田徑室內巡迴賽格拉斯哥站跳出6.17米，創出新世界紀錄，打破2014年由法國選手拉維安尼（Renaud Lavillenie）保持的6.16米室內撐竿跳紀錄，其後轉戰格拉斯哥站再創新猷，跳出6.18米再刷新世績，8日內兩破世界紀錄成為一時佳話。

由於一向在運動場舉行的鑽石聯賽洛桑站因新冠肺炎取消，今場撐竿跳比賽改為在洛桑街頭進行，成為城市一道特別風景。

受新冠肺炎影響，鑽石聯賽瑞士洛桑站的撐竿跳比賽改在街頭進行，別有一番風味。（國際田聯）

輕鬆贏兩屆世界冠軍 2020年12連勝

不斷刷新紀錄的Mondo每次參賽都令人期待，外界也聚焦在他與兩屆世錦賽冠軍勁敵肯德里克斯（Sam Kendricks）的比拚。

兩人在決賽一起挑戰6.07米的高度，肯德里克3次闖關均失敗，Mondo在第一次試跳便以優美弧度越過再俐落的降落，最終以個人最佳室外成績，寫下個人2020年12連勝紀錄，包括7場室外及5場室內賽。

他勝出比賽後，圍觀的市民均熱烈歡呼，他站起後舉高雙手接受觀眾的掌聲，再飛吻答謝支持。

Mondo輕鬆一跳過奪冠：

20歲的杜普蘭迪斯在7個月前兩破室內撐竿跳世界紀錄。（國際田聯）

天色影響錯過挑戰室外世界紀錄

「這是一個美好的晚上，那情景、那些觀眾，還有這場比賽，都極美妙。」Mondo不忘感謝決賽對手肯德里克斯，「Sam是一個很好的競爭者，互相刺激對方不斷突破。」

Mondo隨後把高度升至6.15米，欲挑戰生涯中曾35次刷新世績、由烏克蘭撐竿跳傳奇「鳥人」布卡（Sergey Bubka）創下的6.14米室外世界紀錄，惟當時天色昏暗，他只做了起跑動作便因安全問題被逼放棄。「的確是太暗去挑戰6.15米了，我也覺得不太適合繼續。」

Mondo最終以6.07米奪冠，僅次於烏克蘭名將布卡在1994年創下的6.15米紀錄，至於肯德里克則以6.02米摘銀。（國際田聯）

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