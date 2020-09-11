英超Fantasy｜劉舜文教你買人攻略　玩家開咧前必上精讀班

英超即將開鑼，代表官方遊戲Fantasy Premier League（下稱英超Fantasy）亦展開。好的開始是成功的一半，如果季前做好招兵買馬，往後全季受惠，所以《01體育》邀請到足球評述員兼英超Fantasy資深玩家劉舜文，跟大家分享他的季前執陣的心得，給大家上一課精讀班！

劉舜文連續14季參加英超Fantasy，最好成績的是16/17球季，他得到2451分，全球排名121位，相當厲害；至於在上季，他就排名10212位。可以在數百萬名玩家之中，排名第一萬位，也不簡單。

劉舜文分享他的執陣心得。（吳浩然攝）

受新冠肺炎疫情影響，今季英超9月才開鑼，同時轉會窗亦延期，所以劉舜文認為多支球隊都未完成組軍，今季英超Fantasy要以穩陣為先。他說：「今個轉會窗去到10月才完結，10月初是國際市場的轉會，之後還有一個國內轉會的伸延期，其實現在每支球隊的陣容尚未大定。」

他續說：「季初最緊要，千萬不要大墮後，不要『輸壞個頭』。季初穩陣派為主，買多一點必然正選主力球員，不要那些可能輪換休息的。」訪問當日是星期三晚，離英超開鑼還有3天，他以「穩中求勝」以形容他的英超Fantasy初步陣容。

劉舜文推介熱刺前鋒哈利卡尼為「穩膽」。（Getty Images）

劉舜文認為沙拿的進攻表現值得信賴。（Getty Images）

劉舜文點名熱刺的哈利卡尼（遊戲價格：10.5）及利物浦的穆罕默德沙拿（遊戲價格：12）是「穩膽」，他說：「沙拿的穩定性不容懷疑，就算他沒有入波，都可能有助攻。」對於卡尼，他就表示：「卡尼不只是長期正選，而且他的射門欲非常旺盛，每場的射門次數都相當有保證。」

仍信任錫菲聯後防

劉舜文表示中前場用貴兵，而後防就用平貨，他說：「例如維拿基（遊戲價格：4.5）這個狼隊球員，本身正選左翼衛莊尼卡斯度長期受傷，如果維拿基正常發揮的話，可以奠定正選。」

他提到修咸頓後衛獲加彼德斯（遊戲價格：4.5）助攻力強，值得留意。他仍相信錫菲聯的防守，所以他買入了兩名錫菲聯的守將，分別是後衛艾根（遊戲價格：5）及門將蘭斯達爾（遊戲價格：5）。

曼市雙雄首周輪空，劉舜文表示暫時不會買入曼聯及曼城的球員。（吳浩然攝）

講到平價兵，劉舜文表示買入了西布朗前鋒查理柯士甸（遊戲價格：5.5）。他說：「相信開波前還會換，其中一個可能變數是西布朗的柯士甸。他不是百分百正選，會跟笠臣簡奴爭一個正選箭頭位置，我喜歡他射門能力強，但如果有更好的選擇，說不定抽起他。」

首周不買曼聯曼城球員

值得留意的是，首周只有8場英超，曼聯、曼城、般尼及阿士東維拉輪空，究竟首周應否買入曼市雙雄的球員？劉舜文說：「買不買曼市雙雄球員先擺後備？我都有考慮過。始終曼聯及曼城的球員平極有限，如果我買了他們的球員，首周擺他們落後備席廂，搞到正選球員Budget不夠的話，就會令到首周陣容不夠強。我比較保守，現階段不要曼聯及曼城所有球員。」

車路士今季大展拳腳，買入多個球員，夏維斯及堤亞高施華值不值得英超Fantasy玩家入手？劉舜文表示不敢輕舉妄動，他說：「車路士人才濟濟，有很多重要收購，每個位置都可能有超過一個選擇，我想在頭兩三周看看林柏特如何排陣，之後才決定去買車路士球員。」

車路士今夏大手買人，領隊林柏特會如何排陣？（Getty Images）

留意英冠神射手及助攻王

談到球員推介，除了以上講過的球員，劉舜文還講到一些前德甲兵，他看好車路士前鋒迪姆華拿（遊戲價格：9.5），「速度幾適合英超節奏，而且他可以踢邊路，幫助他在人才濟濟的車路士爭正選；他亦提到加盟愛華頓的哈美斯洛迪古斯（遊戲價格：7.5），「敲冷方面，愛華頓陣中有不少餽寶。如果他受到重用，又適應到英超節奏，絕對值得一試」。

西布朗攻中馬圖斯佩雷拉也是劉舜文的心水。（Getty Images）

從升班馬尋寶方面，劉舜文推介上季英冠神射手、富咸的阿歷山大米祖域（遊戲價格：6），還有上季英冠助攻王、西布朗的馬圖斯佩雷拉（遊戲價格：6）。他亦提到奧巴美揚（遊戲價格：12）及拉舒福特（遊戲價格：9.5）兩名錯位球員，兩人上季在遊戲中被列為前鋒，但今季則被視為中場，中場球員入球比前鋒入球多一分，而且球隊保持不失球的話，中場亦會多一分。

【同場加映，編輯推介英超Fantasy抵買平價兵】