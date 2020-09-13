【FIFA21】最強十人紅軍佔三　美斯退步仍壓C朗　防守球員僅2人

《FIFA21》在官方網站公布能力值排名，Top 10之中有4名球員來自英超，當中包括3名應屆冠軍利物浦球員沙迪奧文尼、沙拿和雲迪積克。去年入選十大的球員中，有7位仍然在列，新入選球員以歐洲冠軍拜仁球員利雲度夫斯基排名最高，憑藉去季穩健表現，由去年排15位躍升至今年第3位，僅次兩大球王美斯和C朗拿度。美斯和C朗拿度以往經常平分秋色，繼去年分出高下後今年二人數值一齊微跌，C朗再度屈居第二位。以下介紹《FIFA21》第1至10位球星，並比較他們於《FIFA20》年9月時的數值。

除利雲度夫斯基外，另一位進步神速打入十大的球員是利物浦前鋒沙迪奧文尼，此子在前作《FIFA20》能力值只排28位，今年躋身Top 10，能力值亦由88升至90。另外去年進步神速的球壇「神童」麥巴比今年亦進一步，由前作的第11位升至今年的第8位。

利物浦近季頻頻奪冠，前鋒沙迪奧文尼也憑穩定表現打入《FIFA21》十大球員之中。(Getty Images)

去年十大之中，仍有進步的有曼城中場奇雲迪布尼，他由去年的第5位微升一級至第4，能力值項目中除傳送和盤扭都微升1分、防守能力更由61升至64。至於尼馬則由《FIFA20》的第3位跌至今年的第5位。

曼城前鋒奇雲迪布尼今年排名仍有進步，升上第4位。(Getty Images)

《FIFA21》能力值排名1至10球星：

+ 4 + 4 + 4

《FIFA21》能力值排名11至20球星：

+ 4 + 4 + 4

《FIFA21》能力值排名21至30球星：