【美網】大坂直美反勝封后成亞洲第一人　賽後妙問妙答盡顯率真

美國網球公開賽今早（13日）上演女單決賽，日本球手大坂直美（Naomi Osaka）對決白羅斯好手艾沙蘭卡（Victoria Azarenka），22歲的大坂笑到最後、奪得生涯第3座大滿貫獎盃，過程卻驚險萬分。

大坂直美對艾沙蘭卡一戰，初段打得絕不順利，首盤很快就以1：6先輸，第二盤亦一度落後至0：2，大坂至此緊咬牙關力追至3：3，終成功破發反超至4：3，戰至5：3時，經過10次「刁時」後終再破發，以6：3追成盤數1：1。大坂最終再勝6：3，以盤數2：1鎖定繼2018年後個人第二次美網女單冠軍，也成為自1994年來，首位在大滿貫決賽先輸1：6之下仍奪冠的球手。

今次亦是大坂直美繼2018年美網及2019年澳網後個人第3項大滿貫錦標，除了超越中國球手李娜兩項大滿貫的亞洲球手紀錄外，她同時保持3次打入大滿貫奪賽皆封后的佳績，上一位有此創舉的球手，是2002年的卡比亞迪（Jennifer Capriati），當時她接連打入2001年澳網、法網及2002年澳網女單決賽，全數奪冠。

大坂直美大戰艾沙蘭卡：

賽後妙問妙答 怕尷尬也怕受傷

說話一向不掩飾的大坂直美，賽後訪問亦充滿趣味，她被問及絕地反勝的關鍵何在時答道：「我只是不想在1小時內輸波，這樣會很尷尬，所以我就用盡全力。」贏得冠軍後，大坂未有像許多其他球手般激情地倒地，而是與艾沙蘭卡以碰球拍代替握手後，才慢慢地走回場中、靜靜躺下並望向天空，她對此也有一番見解：「其他人都在贏波後立刻倒在地上，但我看到的時候總在想『這樣會受傷的啊』，所以我要做得安全一點」。

她同時對於可跟艾沙蘭卡交手感到無比榮幸，「我想恭喜艾沙蘭卡，其實我並不想在決賽對（你），因為你很難對付」，不過，對於大坂來說，擊敗這位較自己年長9歲的球手，別有一重意義：「這場比賽也大大鼓舞了我，因為我小時候常在電視看你在球場打美網，很開心可以在這裏和你交手，謝謝你。」

大坂直美賽後冷靜地躺下，原來是因為不想受傷。（Getty Images）

賽事精華：美國網球公開賽2020女單決賽

NBA球星勒邦占士也在twitter恭賀大坂直美：