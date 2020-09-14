【環法】盧森堡車手單站分演肇事者受害者兩角　樸加查逼近黃戰衣

環法第15站出現離奇意外，盧森堡車手揚格斯（Bob Jungels）被救護車撞到。片段流出後，未有太多車迷「戥佢慘」，有部分車迷更表示是「報應」，原來揚格斯在同一站較前階段，「硬Cut線」撞倒哥倫比亞車手伊加達（Sergio Higuita），後者受傷無奈退賽。

揚格斯在比賽還有161.7公里時於車群前列位置，回頭一望之後決定轉線，但沒想到伊加達在自己後方，突然Cut線撞到該名哥倫比亞車手的前轆，伊加達翻車倒地。

揚格斯硬Cut炒低伊加達：

伊加達起身嘗試繼續比賽，但最後決定停下來。幸好伊加達頭部未有受傷，車隊證實退賽是因為伊加達炒車落地時手部受傷。

對此，揚格斯感到十分抱歉：「我在攻擊後想轉到右手邊，我沒有看到伊加達。聽到他退賽，我十分抱歉。」

揚格斯與救護車太貼。（網上圖片）

揚格斯摔倒。（網上圖片）

遭救護車炒低仍然完成比賽

揚格斯其後在上山路段落後，有觀眾影到，他上山期間被救護車撞到人仰車翻。當時救護車有響咹，亦有盡量靠到路邊，但仍是不能避免撞倒揚格斯。

由於連累伊加達退賽，部分車迷未有同情揚格斯，指被救護車撞倒是報應，又有人開玩笑指「一定是伊加達在開車」。揚格斯起身後繼續作賽，終落後第一名20分鐘、第43名回到終點。

撲加查勝出第15站。（美聯社）

第15站由斯洛文尼亞車手樸加查（Tadej Pogačar）勝出，黃戰衣仍為另一斯國車手羅力克（Primož Roglič）擁有，其競爭對手之一、衛冕哥倫比亞車手貝勞（Egan Bernal）今仗被拋開，已跌出總排名前十，現時與羅力克距離最近正是樸加查，時間差距只有40秒。