【壁球】港隊金牌級新帥上任　誓培育世界級港將2022亞運再爭金

2020年對香港壁球代表隊而言變化甚大，3位核心球員歐詠芝、歐鎮銘和陳浩鈴先後退役，到今日（15日）香港壁球總會再宣告新總教練Peter Genever正式上任。

來自英國的Peter Genever現年46歲，球員年代世界排名最高曾達第23位，他的最佳表現來自教練生涯。Genever在2012至2019年間擔任馬來西亞代表隊主教練，2018年雅加達亞運會，他領軍橫掃男子團體金牌、女子個人賽金牌及銀牌等，亦曾領軍在2014年女子團體世錦賽，領馬國奪得史上最佳的銀牌。

港隊會邀他加盟，相信是相中Genever提拔球員的能力，曾列世界排名第12的英國球手李察斯及馬來西亞名將艾蘭均由他培育，對處於新舊交接期的港隊來說，格外關鍵。

Peter Genever成為香港壁球隊新任總教練。（香港壁球總會提供）

港隊在2018亞運會奪得2金2銀佳績，僅次港隊的，正是由Peter Genever領軍的馬來西亞，共奪2金1銀2銅。（資料圖片）

新帥談退役港將：球員需把握機會超越前人

Peter Genever上任首天，向《香港01》談及對港壁的期望及目標，他坦言此前一直對港隊球員印象深刻，尤其是眾將的能力、及場內場外的態度。對於港隊今年有在2018年亞運奪金的歐詠芝、歐鎮銘和陳浩鈴退役，他亦道：「球手退役這回事總令人感受退多，一方面會很感激他們多年來的付出，另一方面，我們也必需向前看」。

港壁近年戰績彪炳，Genever就指出，三將退役後，現役球員必需好好把握機會：「球員們必需仿傚他們，進而超越他們的成就」。談到長遠目標，Genever以2022年杭州亞運會為實際指標，「要在此交出好表現」，過程中更需提升陣中球員，「要培育球員、令他們在世界級賽事也有力競爭」。

3名香港壁球名將今年先後退役：

不過在疫情之下，大部份體育項目仍陷停頓，例如原定下月舉行的羽毛球湯優盃，就因多支代表隊退出需再度延期，壁球亦不例外，Genever指目前無法落實參加任何賽事，但仍有詳細訓練計劃：「我們會為個別球員設計不同的訓練計劃，令他們保有動力之餘，亦隨時準備好比賽，當機會來臨時，就能好好發揮」。