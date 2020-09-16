【跑步】姚潔貞體院閉關45天回憶錄　最心疼女兒　謝好友心意

香港體育學院自7月底以來一直處於「封城」狀態，為東京奧運目標進發的香港「長跑天后」姚潔貞選擇了留守體院訓練，她於今日（16日）發文回顧45天的「閉關」生活，坦言無悔選擇在產後重踏馬拉松之路，明白訓練與照顧家庭兩者定必有取捨，也感謝朋友們前來送上物資為她打氣。

4年前曾征戰里約奧運的姚潔貞，兩年前初為人母誕下了女兒陳瑤，從此長跑路上除同是跑手的丈夫陳家豪外，女兒成了她的最大動力。她極速重拾狀態並於去年7月在黃金海岸馬拉松，以2小時34分07秒打破陳敏儀2004年創下的香港女子馬拉松紀錄，正式向東京奧運資格宣戰。

32歲的姚潔貞在兩年前誕下了女兒陳瑤後，重踏職業運動員之路。（資料圖片）

姚潔貞既是母親、也是全職運動員，在本港第3波疫情爆發後，香港體育學院再度「封城」，姚潔貞也無奈要再與家人和女兒「分隔」，體院6次延長「封城令」令她閉關長達45天，個多月來，錯過女兒開學和每天微小卻珍貴的成長，潔貞於文中坦言疫情延綿，很多事情都不能隨意去做或在掌握範圍，「大爆發期間，我選擇留守體院，盡量減低感染風險，同時可以繼續訓練。如果許可出埠比賽，我亦已預計回來會到家外自我隔離兩星期，不能見到家人。」

上周田徑隊在體院進行測試賽，姚發文說：「冇諗過喺冇觀眾情況下，總教練Anthony喺群組拉大隊打氣。」（姚潔貞Instagram）

心疼女兒「缺母愛」 望家人體恤

她續道：「但我沒有抱怨或後悔，由我決定產後重踏馬拉松之路，再找回日本教練指導時，知道會出外集訓及比賽，明白訓練與照顧家庭兩者定必有取捨，村尾教練作為父親亦預先告知了我。」在體院專注訓練的她雖然早有心理準備與家人相處時間減少，「只是成為了父母親，還是會心疼自己小朋友，盡可能彌補及希望家人體恤。」

體院隔離期間朋友探望：

45天的隔離生活，除了與丈夫陳家豪及女兒瑤瑤只能在體院大門閘外相見，還有好友前來打氣：「這45天以來，真的很感謝朋友們前來打氣同接濟，雖然只有短短時光，且隔距離傾訴，心意不得了！送我桃膠糖水、面膜、髮夾、黑糖麵包、好少有賣嘅無麩麵包等等物資，仲有同房Natasha媽媽嘅壽司同靚湯，以及宿友呂麗瑤的烘底大提子麵包。」

潔貞在11日發文指與隊友黃芷銦「出關」。（姚潔貞Facebook）

最後潔貞還在文中提到家豪帶瑤瑤到體院見過3面，心疼女兒臨走時講「拜拜」捨不得媽媽，「可惡嘅臭豪（指陳家豪）仲講『瑤瑤缺母愛，不過你放心喇，佢咁細個大個都唔記得，你可以繼續專心練習⋯⋯』。」

傳體院周四落實是否重開

姚潔貞在上周五（11日）已結束了在體院的隔離生活，在Facebook表示竟然突然會有不捨感覺，「我應該最掛念張大床，不過相信體院很快就可以解封。」體院早前表示目標為500運動員及500名體院職員、合共1,000人進行檢測，據了解，體院將於周四（17日）前落實是否重開。

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