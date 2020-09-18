歐霸外圍賽｜布加勒斯特星隊將士用命晉級　主教練：回家亦成問題

歐霸盃外圍賽次圈，不時出現大手交易，塞爾維亞的巴卡托波拉（TSC Backa Topola）主場迎戰羅馬尼亞老牌球會布加勒斯特星隊，今場猶如一齣大雜燴的電影，所有離奇元素共冶一爐。

羅馬尼亞老牌球隊布加勒斯特星隊，赴塞爾維亞戰歐霸盃外圍賽次圈，周三（16日）接受新冠肺炎病毒測試，合共9名球員驗出呈陽性反應，只剩下13名球員及1名門將出戰，根據歐洲足協規例，若任何一方因染疫而未能作賽，將當作取消資格，直接判另一方贏3：0。布加勒斯特星隊依然可以出戰，惜他們的主帥柏迪亞（Anton Petrea）同樣染疫，不論場內場外同樣天殘地缺。

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布加勒斯特星隊與巴卡托波拉合轟12球，球壇實屬罕見。（歐霸官網截圖）

布加勒斯特星隊派出正選11人後，門將派出4號門將，後備席僅得3名球員，一旦門將有任何「冬瓜豆腐」，便有球員需要客串把關，今仗3名後備悉數上陣。

開賽前已充滿戲劇性，賽事同樣非常精彩，全場入球停不了，主隊巴卡托波拉先入兩球，客軍下半場初段追成2：2，雙方補時階段各建一功，打成4：4平手，需要進入加時決勝負。

主隊完半場前一人被逐，在加時上半場末段再領一紅，巴卡托波拉9人應戰依然未有放棄，兩軍加時再入兩球，打成6：6大手賽和，結果布加勒斯特星隊互射12碼以5：4擊敗巴卡托波拉，將士用命下力戰晉級，下圈將與利巴域（Slovan Liberec）爭奪進入分組賽的資格。

布加勒斯特星隊殘陣應戰，結果力戰120分鐘打成6：6平手。（Twitter截圖）

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布加勒斯特星隊今仗由賓迪利（Mihai Pintilii）臨危受命領軍，他在賽後坦言不知隊中是否仍有球員確診，下場聯賽能否出戰仍然是個問題。負責把關的4號門將杜根（Razvan Ducan）今仗3次犯錯導致失球，賓迪利指不介意該名年輕門將犯錯，事關他在互射12碼時成為撲出對方施射，成為球隊功臣。

布加勒斯特星隊互射12碼時，由4號門將杜根成功撲救，結果將士用命下晉級。（影片截圖）

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