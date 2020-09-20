【港超聯】南區主教練兼任球員成搶分關鍵　富力賽後訪問失蹤

港超球隊冠忠南區3月時辭退主教練鄭兆聰，中堅列文走馬上任，他今日（20日）首度領軍即助球隊戰和強敵富力R&F，場上更一人身兼多角，成為焦點。

富力今季豪擲5000萬班費組軍，復賽註冊球員雖只得21位，但包含多位入籍兵及外援；南區人腳則主要由華人組成，兩位日本外援今仗包辦球隊兩個入球，後備入替的年青球員更沒有怯場，最終在富力身上搶得分數，結果令門將謝德謙也喜出望外。

【港超聯：富力R&F 2：2 冠忠南區】

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小將交足貨 謝德謙：靠鬥志取勝

「初時也擔心派小將上陣，到底會有甚麼效果，幸他們也交到功課，尤其是鄭進泓尾段搏得罰球，值得稱讚。」由賽前被外界認為爭標機會渺茫，甚至難以擔當「攔路虎」，阿謙早前受訪時曾提及要延續「區隊」精神，今日總算兌現承諾。「證明未到最後一刻也不要放棄，這就是足球。坦白說，逐個球員秤的話，我們未必贏富力，但球隊果真以鬥志捱到最後一刻。」

列文（左）出任南區主教練，更要親自上陣，卻有正面效果。（袁志浩攝）

主帥列文落場指揮 有助執行部署

這役同時是南區新帥列文上任後首戰，這位37歲守將今日兼任球員，以防守中場的身份於場內指揮、分邊及掃蕩，也不時鼓勵成功攔截的隊友，提升隊內士氣。謝德謙指球隊在列文麾下十分團結，「全隊上下很齊心，無論正選或後備都保持良好溝通，場上很清楚自己的位置及工作。」

列文常在言語及肢體動作上鼓勵球員，維持南區士氣。（袁志浩攝）

南區領隊貝可泓解釋，因球隊有新兵未能註冊，部份外援亦未到港，因此才決定派列文上陣。「球隊備戰時間不長，他在場內可以指揮球員，踢出最理想的部署。」他又強調，列文早跟教練團擬定比賽計劃，因此臨場毋須為調動及戰術等分心。不過，貝可泓指列文並非球隊的最佳11人，「要視乎每一場情況，若來季球隊齊腳，相信他會專注主教練角色。」

另外，足總在賽後原安排兩軍教練跟球員接受傳媒訪問，惟富力代表在落敗後「失蹤」。足總解釋指，富力因需進行賽後檢討，職球員未能趕及受訪，強調事件是雙方溝通有問題所致。